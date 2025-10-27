DE
Verletzung gegen Servette
Lugano gibt bittere Alioski-Diagnose bekannt

Mit Ezgjan Alioski fällt der nächste Lugano-Spieler aus. Der Aussenverteidiger hat sich am Sonntag in Genf verletzt. Die Verletztenliste wird immer länger.
Ezgjan Alioski hat sich in Genf das linke Wadenbein gebrochen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Bei der Auswärtsniederlage gegen Servette am Sonntagnachmittag (1:2) musste Ezgjan Alioski (33) schon in der 21. Minute ausgewechselt werden. Am Montag macht der FC Lugano nun die bittere Diagnose öffentlich.

Der Linksverteidiger, der im Sommer nach acht Jahren Abwesenheit ins Tessin zurückgekehrt war, hat sich in Genf das linke Wadenbein gebrochen. Der Spieler wird in den nächsten Wochen konservativ – also ohne operativen Eingriff – behandelt, teilt der Verein mit. Wie lange der Nationalspieler Nordmazedoniens voraussichtlich ausfallen wird, wird nicht kommuniziert. 

Luganos Verletztenliste war mit Renato Steffen (33), Mattia Bottani (34), Ahmed Kendouci (26) und Damian Kelvin (23) bereits vor Alioskis Ausfall lang. Immerhin konnte Stürmer Georgios Koutsias (21) am Sonntag sein Comeback geben. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
10
7
22
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
13
21
3
FC Basel
FC Basel
10
5
18
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
-1
17
5
FC Sion
FC Sion
10
3
15
6
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
7
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
FC Winterthur
10
-18
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
