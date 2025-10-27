Mit Ezgjan Alioski fällt der nächste Lugano-Spieler aus. Der Aussenverteidiger hat sich am Sonntag in Genf verletzt. Die Verletztenliste wird immer länger.

Ezgjan Alioski hat sich in Genf das linke Wadenbein gebrochen. Foto: Pius Koller

Carlo Steiner Redaktor Sport

Bei der Auswärtsniederlage gegen Servette am Sonntagnachmittag (1:2) musste Ezgjan Alioski (33) schon in der 21. Minute ausgewechselt werden. Am Montag macht der FC Lugano nun die bittere Diagnose öffentlich.

Der Linksverteidiger, der im Sommer nach acht Jahren Abwesenheit ins Tessin zurückgekehrt war, hat sich in Genf das linke Wadenbein gebrochen. Der Spieler wird in den nächsten Wochen konservativ – also ohne operativen Eingriff – behandelt, teilt der Verein mit. Wie lange der Nationalspieler Nordmazedoniens voraussichtlich ausfallen wird, wird nicht kommuniziert.

Luganos Verletztenliste war mit Renato Steffen (33), Mattia Bottani (34), Ahmed Kendouci (26) und Damian Kelvin (23) bereits vor Alioskis Ausfall lang. Immerhin konnte Stürmer Georgios Koutsias (21) am Sonntag sein Comeback geben.

