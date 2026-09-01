Weshalb man im Ländle auf die dritte Mannschaft des FC Vaduz guckt. Und welche beiden Spieler in den Top-5 der gefährlichsten Spieler stehen: Hier gehts zum Ländle-Kicker-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Vaduz-Spieler Cabrera und Monsberger bei erwartbaren Toren top

Cabrera traf dreimal in fünf Spielen, Monsberger zweimal

Vaduz-Abwehr lässt 20 Schüsse pro Spiel zu, Rang 11 der Super League

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Der FC Vaduz stellt mit Marcel Monsberger und Juan Cabrera gleich zwei Spieler, die in Sachen erwartbarer Tore in den Top-5 der Super League liegen. Cabrera, der in den ersten fünf Spielen bereits drei Mal getroffen hat, ist auf dem dritten Rang platziert. Marcel Monsberger, der zwei Treffer auf seinem Konto hat, ist Fünfter. Unter anderem auch deshalb, weil er im Spiel gegen den FCSG einen absoluten Hochkaräter liegengelassen hat und diese Top-Chance ebenfalls in die Wertung einfliesst. Auf dem unangefochtenen ersten Platz liegt Espen-Wirbler Aliou Baldé. Der hat zwar erst einen Treffer auf seinem Konto, hätte aber zig weitere erzielen können, ja müssen. Während Baldé den FCSG Millionen an Ablöse gekostet hat, kamen Monsberger und Cabrera im Vergleich dazu für ein Butterbrot ins Ländle.

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Die grosse Frage

Schaffts die dritte Mannschaft des FC Vaduz in die zweite Cup-Runde? Am Mittwoch kommts zum Knaller gegen die zweite Mannschaft des FC Triesen. Nur eine Woche später muss der Gewinner dieser Partie im Achtelfinal gegen die zweite Mannschaft des FC Schaan in die Hosen. Super-League-Klub Vaduz greift derweil erst im Viertelfinale ein – und dürfte sich am Ende der Saison zum 53. Mal liechtensteinischer Cupsieger nennen. Ein Erfolg, der Jahr für Jahr zur Teilnahme an der Conference-League-Quali berechtigt.

Gesagt ist gesagt

«Da musst du in der Bundeshauptstadt anfragen. Er gehört leider nicht mir», antwortet Vaduz-Coach Marc Schneider, als er nach dem 5:2-Sieg gegen GC auf sein Offensiv-Juwel Lutfi Dalipi angesprochen wird. Der zeigt gegen den Rekordmeister eine überragende Leistung und dürfte, wenn er so weitermacht, schon bald wieder im Wankdorf auflaufen. Dort hat der Fribourger einen Vertrag bis Juni 2030. In bislang fünf Super-League-Spielen für die Schneider-Elf kommt Dalipi auf zwei Tore und vier Assists, für die U21 der Young Boys hat er in der Promotion League in 58 Spielen 21 Skorerpunkte gesammelt.

Die Blick-Prognose

Sowohl die Abwehr des FC Vaduz als auch jene des FC Luzern lassen pro Spiel sehr viele Torchancen zu. Die Ländle-Kicker liegen mit 20 Schüssen pro 90 Minuten auf dem 11. Rang der Super League, der FCL lässt 18 Abschlüsse zu und liegt nur einen Platz vor den Liechtensteinern. Gut möglich deshalb, dass es zu einem Torfestival kommen wird.

Mögliche Aufstellung

Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer; Mack; Stark, Cabrera; Cocic; Dalipi, Monsberger.

Wer fehlt?

Akhalaia, Neelakandan, Öhri, Seiler, Sorgic (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Lutfi Dalipi 5 Dominik Schwizer 5 Juan Cabrera 4,4

Hier gehts zur Übersicht aller Vaduz-Noten.

Der Schiedsrichter

Geleitet wird das Spiel von Anojen Kanagasingam, assistiert wird dieser von Bastien Lengacher und Claudio dos Santos. Vierte Offizielle ist Désirée Blanco. Im VAR-Room sitzt Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Luzern hat aktuell noch ein XXL-Kader. Dieses könnte sich, bis das Transferfenster am 8. September schliesst, aber noch verkleinern. Trainer Udo Portmann kümmert sich aber nicht gross darum – hier gehts zum Luzern-Inside.

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5 Runde

Di., FCZ – YB, 20.30 Uhr

Mi., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Vaduz, 20.30 Uhr

Mi., GC – St. Gallen 20.30 Uhr

Do., Lugano – Servette 20.30 Uhr

Do., FCB – Sion 20.30 Uhr

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