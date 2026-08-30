Björn LindroosRedaktor Sport
Alle Vaduz-Spieler bekommen eine genügende Note. Besonders Dalipi überzeugt gegen GC, er spielt die Abwehrspieler der Hoppers teilweise schwindlig.
Matchwinner ist aber Aussenverteidiger Schwizer, der sehenswert zum 2:1 trifft und den Elfmeter zum 3:2 eiskalt verwandelt.
Auch für den zweiten Doppeltorschützen (4:2 und 5:2) Cabrera gibts die Note 5.
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
4
10
12
2
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde