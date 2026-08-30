Björn Lindroos Redaktor Sport

Alle Vaduz-Spieler bekommen eine genügende Note. Besonders Dalipi überzeugt gegen GC, er spielt die Abwehrspieler der Hoppers teilweise schwindlig.

Matchwinner ist aber Aussenverteidiger Schwizer, der sehenswert zum 2:1 trifft und den Elfmeter zum 3:2 eiskalt verwandelt.

Auch für den zweiten Doppeltorschützen (4:2 und 5:2) Cabrera gibts die Note 5.

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