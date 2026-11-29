Darum gehts
- Vaduz-Goalie Leon Schaffran pariert mehrfach, lässt aber vor dem 2:2 einen Freistoss abprallen
- Trainer Marc Schneider sieht kein Goalie-Problem und verweist auf zu viele zugelassene Chancen
- Vaduz gab zum fünften Mal in dieser Saison eine Führung aus der Hand, nächster Gegner ist YB
Das Goalie-Leben ist fies. Da hat man, wie Vaduz-Keeper Leon Schaffran, Arme wie ein Tintenfisch. Pariert überragend gegen Spadanuda und Reverson. Zeigt insgesamt fünf Hechtsprung-Paraden, erobert 13 Mal den Ball, spielt einmal gar Libero und gewinnt 100 Prozent seiner Luftkämpfe.
Und am Ende? Ist man trotzdem der Depp. Oder wie Schaffran der tragische Held. Weil der 28-Jährige vor dem 2:2 einen Freistoss von Lindrit Kamberi vor die Füsse von Reverson prallen lässt, statt ihn auf die Seite abzuwehren.
Vor dem Spiel stand die Frage im Raum, ob der FCV ein Goalie-Problem habe, weil Schaffran hinter Thuns Steffen die zweitschlechtesten Werte der Liga hat. Coach Marc Schneider aber schob dieser Kritik noch vor dem Anpfiff einen Riegel: «Das Problem ist tiefgründiger. Wir lassen viel zu viele Chancen zu, entsprechend sieht die Statistik für den Goalie nicht gut aus.»
Zahlen sprechen für Zürich
Die Zahlen gegen den FCZ unterstreichen diese Aussage. 7:24 lautet die Bilanz nach Schüssen, 14:24, wenn es um Ballkontakte im gegnerischen Strafraum geht. Und doch wären die Vaduzer um ein Haar als Sieger vom Platz gegangen.
Stattdessen geben die Ländle-Kicker erneut eine Führung aus der Hand. Zum insgesamt fünften Mal in dieser Saison. In acht Spielen ging die Elf von Marc Schneider bislang in Front, bloss drei wurden gewonnen und gar vier verloren. «Erst musst du mal in Führung gehen, das darf man nicht vergessen», sagt Schneider, als er auf diese Zahlen angesprochen wird. Und er fügt an, dass es «frustrierend» sei, weil man unheimlich viel investieren müsse und am Ende trotzdem keine drei Punkte auf dem Konto habe.
Dass sich das im nächsten Spiel ändern wird, ist fraglich. Gegner: YB.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
0:0
15
22
38
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
15
-1
18
7
FC Luzern
0:0
15
-5
17
8
FC Basel
15
-7
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
15
-11
9