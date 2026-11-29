Erst lässt Vaduz-Goalie Leon Schaffran seine Elf vom Sieg träumen, dann patzt er beim Ausgleich. Von einem Goalie-Problem will Coach Marc Schneider aber nicht sprechen.

Darum gehts Vaduz-Goalie Leon Schaffran pariert mehrfach, lässt aber vor dem 2:2 einen Freistoss abprallen

Trainer Marc Schneider sieht kein Goalie-Problem und verweist auf zu viele zugelassene Chancen

Vaduz gab zum fünften Mal in dieser Saison eine Führung aus der Hand, nächster Gegner ist YB

Stefan Kreis Reporter Fussball

Das Goalie-Leben ist fies. Da hat man, wie Vaduz-Keeper Leon Schaffran, Arme wie ein Tintenfisch. Pariert überragend gegen Spadanuda und Reverson. Zeigt insgesamt fünf Hechtsprung-Paraden, erobert 13 Mal den Ball, spielt einmal gar Libero und gewinnt 100 Prozent seiner Luftkämpfe.

Und am Ende? Ist man trotzdem der Depp. Oder wie Schaffran der tragische Held. Weil der 28-Jährige vor dem 2:2 einen Freistoss von Lindrit Kamberi vor die Füsse von Reverson prallen lässt, statt ihn auf die Seite abzuwehren.

Vor dem Spiel stand die Frage im Raum, ob der FCV ein Goalie-Problem habe, weil Schaffran hinter Thuns Steffen die zweitschlechtesten Werte der Liga hat. Coach Marc Schneider aber schob dieser Kritik noch vor dem Anpfiff einen Riegel: «Das Problem ist tiefgründiger. Wir lassen viel zu viele Chancen zu, entsprechend sieht die Statistik für den Goalie nicht gut aus.»

Zahlen sprechen für Zürich

Die Zahlen gegen den FCZ unterstreichen diese Aussage. 7:24 lautet die Bilanz nach Schüssen, 14:24, wenn es um Ballkontakte im gegnerischen Strafraum geht. Und doch wären die Vaduzer um ein Haar als Sieger vom Platz gegangen.

Stattdessen geben die Ländle-Kicker erneut eine Führung aus der Hand. Zum insgesamt fünften Mal in dieser Saison. In acht Spielen ging die Elf von Marc Schneider bislang in Front, bloss drei wurden gewonnen und gar vier verloren. «Erst musst du mal in Führung gehen, das darf man nicht vergessen», sagt Schneider, als er auf diese Zahlen angesprochen wird. Und er fügt an, dass es «frustrierend» sei, weil man unheimlich viel investieren müsse und am Ende trotzdem keine drei Punkte auf dem Konto habe.

Dass sich das im nächsten Spiel ändern wird, ist fraglich. Gegner: YB.