Wer oft ins Dribbling geht, verliert häufig den Ball. Kein Super-League-Spieler weiss das besser als Lutfi Dalipi. Hier gehts zum Ländle-Inside.

Darum gehts Kein Super-League-Spieler verliert den Ball so oft wie Lutfi Dalipi

Vaduz-Trainer Schneider will nichts von einem Goalie-Problem wissen

Vaduz will gegen den FCZ erneut einen starken Heimauftritt hinlegen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Lutfi Dalipi (20) spielt bislang eine überragende Saison. Neun Assists und sechs Tore in 14 Spielen sprechen für sich. Nur YB-Stürmer Samuel Essende hat mehr Skorerpunkte als der 20-jährige Freiburger. Nur: Keiner verliert so oft die Kugel, wie ein Blick auf die Ballverlust-Statistik zeigt. Fast sechs sinds pro Match. Mit diesem Wert liegt der Zauberfuss auf dem 141., sprich letzten Platz der Super League. Einen Rüffel gibts dafür aber nicht. «Wenn du nie ins Dribbling gehst, kannst du den Ball auch nicht verlieren», sagt Coach Marc Schneider. «Wir wollen, dass Lutfi weitermacht wie bisher. Wichtig ist, dass die Mitspieler den Ball gleich wieder zurückholen und für ihn arbeiten.» Dass Dalipi der Super-Dribbler der Liga ist, zeigen die Zahlen. Keiner geht häufiger ins Eins-gegen-eins, über fünf sinds pro Spiel.

Die grosse Frage

Hat Vaduz ein Goalie-Problem? Nur Thuns Niklas Steffen verhindert noch weniger Tore als Leon Schaffran, der mit einem Wert von −2,25 pro Spiel an zweitletzter Stelle steht. Mit Benjamin Büchel (37) hätten die Ländle-Kicker zwar einen Routinier als möglichen Ersatz, doch auch der liechtensteinische Nationalgoalie machte bislang nicht die beste Figur und patzte unter anderem bei der 2:3-Niederlage gegen den FCSG bereits in der Startphase. Auf die Frage, ob seine Mannschaft ein Goalie-Problem habe, antwortet Schneider: «Definitiv nicht. Das Problem ist tiefgründiger. Wir lassen viel zu viele Chancen zu, entsprechend sieht die Statistik für den Goalie nicht gut aus.»

Gesagt ist gesagt

«Das kann ich nicht im Blick verraten!» Vaduz-Coach Marc Schneider auf die Frage, wie er den seit acht Spielen ungeschlagenen FCZ knacken will. Beim 2:2 gegen Lausanne stellte der Berner zum ersten Mal in dieser Saison sein System um und liess seine Mannschaft mit einer Dreierkette spielen. Gut möglich, dass er diese Taktik auch am Samstag gegen die Zürcher anwenden wird. «Wir wollten eine gewisse Stabilität im Defensivverbund, das war nach der 0:4-Niederlage gegen Sion nötig.» Untreu aber werde er sich nicht, so Schneider. Seine Mannschaft wolle weiterhin mutigen Offensivfussball zeigen.

Die Blick-Prognose

Im Rheinpark hat der FC Vaduz seine Hausaufgaben bislang gemacht, 9 von 11 Punkten holte die Schneider-Elf auf heimischem Boden. Auch gegen den FCZ liegt mindestens ein Punkt drin. Auch weil sich das Lazarett langsam lichtet und Schneider mit Ausnahme von Seiler, Neelakandan und Sorgic auf alle Leistungsträger zurückgreifen kann. Was ebenfalls für Vaduz spricht: Sowohl in Sachen erwartbarer Tore als auch in puncto Bälle ins Angriffsdrittel liegen die Ländle-Kicker vorne.

Mögliche Aufstellung

Schaffran; Hasler, Simani, Berisha, Schwizer; Mack; Stark, Cabrera; Cocic, Dalipi, Monsberger.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Seiler, Sorgic, Neelakandan (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Dalipi 4,6 Mack 4,2 Cabrera 4,1

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Der Schiedsrichter

Hüseyin Sanli wird die Partie leiten, ihm zur Seite stehen mit Benjamin Zürcher und Livio Aschwanden zwei Assistenten. Vierter Offizieller ist Julian Müller, im VAR-Room sitzt Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Der FCZ hat sich endgültig wieder über dem Strich festgesetzt. Nun muss er aber auf den gesperrten Goalgetter Philippe Kény verzichten. Mit Umeh Emmanuel hat Zürich aber einen weiteren Stürmer mit sieben Saisontoren. Hier gehts zum FCZ-Inside.

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15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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