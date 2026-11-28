Goalie sein ist fies! Da lässt Vaduz-Keeper Leon Schaffran sein Team mit Top-Paraden vom Sieg träumen, dann lässt er vor dem 2:2 einen Freistoss von Kamberi vor die Füsse von Reverson prallen. Dafür gibts die Note 4.

Schlechtester Spieler auf dem Platz ist Stürmer Dejan Djokic, der nach 48 Sekunden eine Top-Chance versemmelt und sich hinterher nicht mehr davon zu erholen scheint. Für Magie sorgt einmal mehr Lutfi Dalipi. Wie er die FCZ-Abwehr kurz vor der Pause düpiert und den Penalty rausholt, ist ganz grosses Kino.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Noch näher dran am FC Vaduz Füge jetzt Vaduz deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen