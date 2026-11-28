Goalie sein ist fies! Da lässt Vaduz-Keeper Leon Schaffran sein Team mit Top-Paraden vom Sieg träumen, dann lässt er vor dem 2:2 einen Freistoss von Kamberi vor die Füsse von Reverson prallen. Dafür gibts die Note 4.
Schlechtester Spieler auf dem Platz ist Stürmer Dejan Djokic, der nach 48 Sekunden eine Top-Chance versemmelt und sich hinterher nicht mehr davon zu erholen scheint. Für Magie sorgt einmal mehr Lutfi Dalipi. Wie er die FCZ-Abwehr kurz vor der Pause düpiert und den Penalty rausholt, ist ganz grosses Kino.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
15
-1
23
6
Servette FC
0:0
15
-1
18
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
15
-7
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
Grasshopper Club Zürich
15
-13
14
11
FC Vaduz
15
-5
12
12
FC Lausanne-Sport
0:0
15
-11
9