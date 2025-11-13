DE
Trotz «Tod und Hass dem FCZ»-Spruch
Taulant Xhaka kommt um Gewalt-Coaching herum

Dass er an der FCB-Meisterfeier «Tod und Hass dem FCZ» skandierte, hat für Taulant Xhaka wohl keine weiteren Folgen, obwohl ein Verstoss gegen das Ethik-Statut des Schweizer Sports festgestellt wurde. Der Ex-FCB-Star muss dafür aber gewisse Bedingungen erfüllen.
Publiziert: 13:46 Uhr
Taulant Xhaka bekommt – unter gewissen Bedingungen – keine weitere Strafe wegen seiner Schmähgesänge.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nachdem Taulant Xhaka (34) wegen des Abbrennens einer Pyro-Fackel an der FCB-Meisterfeier bereits von der Basler Staatsanwaltschaft bestraft wurde, wurde auch noch von Swiss Sport Integrity ein Verstoss festgestellt. Der Bruder von Nati-Captain Granit Xhaka (33) hatte an der Feier auf dem Barfüsserplatz «Tod und Hass dem FCZ» skandiert. 

Xhaka hat sich «unter Missachtung des Fairplay-Gedankens in aller Öffentlichkeit unsportlich verhalten», schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung. 

Es handelt sich bei der Tat um einen «Verstoss gegen das Ethik-Statut des Schweizer Sports». Weil der ehemalige Spieler am 16. Mai bereits von der Swiss Football League für denselben Sachverhalt sanktioniert wurde, erachtet Swiss Sport Integrity es als verhältnismässig, die Strafe unter sogenannte Resolutivbedingung zu stellen. Das bedeutet, dass Xhaka die Busse in Höhe von 3900 Franken nicht bezahlen und das Verhaltenscoaching zum Thema Gewalt nicht absolvieren muss, sollte er bis Ende November alle von der SFL auferlegten Sanktionen erfüllt haben.

Die damals ausgesprochene Strafe umfasste neben einer mittlerweile irrelevanten Spielsperre eine Busse von 7500 Franken und eine «gemeinnützige Tätigkeit zugunsten des Fussballs». Sollte das Geld bis Ende Monat bei der SFL eingetroffen und die gemeinnützige Arbeit von 18 Stunden absolviert sein, ist die Sache für Xhaka gegessen. 

In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
