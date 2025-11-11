DE
So kam Taulant Xhaka an die Pyro-Fackel
1:24
Teamkollege hilft ihm:So kam Taulant Xhaka an die Pyro-Fackel

Strafmass bekannt
Xhaka bekommt hohe Geldstrafe wegen Pyro auf Meisterfeier

Taulant Xhaka muss für seine Pyro-Aktion bei der Basler Meisterfeier büssen. Er bekommt eine bedingte Geldstrafe von 75'000 Franken und eine sofortige Busse von 15'000 Franken wegen Verstosses gegen das Sprengstoffgesetz.
Publiziert: 14:24 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Taulant Xhaka entzündet an der FCB-Meisterfeier eine Fackel.
Foto: Leserreporter
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Bei der Meisterfeier des FC Basel zündete Taulant Xhaka (34) eine Pyrofackel, nun ist das Strafmass bekannt gegeben worden. Per Strafbefehl der Basler Staatsanwaltschaft wird er wegen des Verstosses gegen das Sprengstoffgesetz belangt – und das nicht zu knapp. Das berichtet bzbasel.ch.

Das mittlerweile zurückgetretene FCB-Urgestein wird mit 30 Tagessätzen à 2510 Franken bestraft, allerdings auf Bewährung. Heisst: Leistet sich Xhaka in den nächsten drei Jahren einen weiteren Gesetzesverstoss, ist die gesamte Geldstrafe von rund 75'000 Franken fällig. Sonst entfällt sie.

Das Portal zitiert aus dem Strafbefehl, dass Xhaka «inmitten weiterer Personen die Notsignalfackel entzündet und sie schliesslich auf den Boden fallen gelassen» habe. Die rund 2000 Grad heisse Fackel habe sich fast nicht löschen lassen.

Zudem erhält der 34-Jährige eine sogenannte Verbindungsbusse, also eine zusätzliche Geldstrafe, die sofort zu entrichten ist. Diese beläuft sich auf einen Fünftel der zur Bewährung ausgesetzten Geldstrafe, in Xhakas Fall also auf rund 15'000 Franken. Eine Einsprache ist nicht möglich, das Urteil ist rechtskräftig.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
