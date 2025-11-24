DE
GC-Goalie Hammel verhindert FCB-Sieg mit Mega-Parade
Highlights im Video:GC-Goalie Hammel verhindert FCB-Sieg mit Mega-Parade

Trainer Magnin immer mehr unter Druck
Wie lange behält der FCB noch die Nerven?

Der FC Basel kommt nicht in Fahrt: Beim 1:1 gegen die Grasshoppers lässt der Meister erneut Punkte liegen. Trainer Ludovic Magnin gerät zunehmend unter Druck, während die Mannschaft weiterhin mit fehlender Konstanz kämpft.
Publiziert: vor 27 Minuten
Anhören
Rückschlag für Ludovic Magnin und den FC Basel im Letzigrund.
Foto: keystone-sda.ch
Joël HahnRedaktor Sport

Nächster Rückschlag für den FC Basel: Beim 1:1 bei den Hoppers lässt der Meister schon wieder Punkte liegen – mit 5 Zählern aus den letzten 5 Ligaspielen ist die Pace der Bebbi derzeit alles andere als meisterlich.

Je länger, je mehr im Fokus: Trainer Ludovic Magnin (46). Schon in der Nati-Pause war im Umfeld des Klubs die Unzufriedenheit über die fehlenden Fortschritte und die mangelnde Konstanz unter dem Waadtländer immer lauter zu vernehmen gewesen.

Und Magnins Personalentscheidungen geben auch beim Remis im eiskalten Letzigrund zu reden: Torlos-Angreifer Moritz Broschinski (25, 0 Liga-Treffer) darf von Anfang an im Sturm ran.

Stucki ärgert sich auf der Tribüne

Als der junge Bacanin (18) mit Gelb-Rot vom Platz fliegt (65.), wechselt Magnin beim Stand von 1:1 Captain Xherdan Shaqiri (34) aus – und damit den Mann, ohne dessen Ideen in der Basler Offensive derzeit nur wenig los ist.

Wie angespannt das Nervenkostüm bei den Baslern mittlerweile ist, lässt sich daran ablesen, wie FCB-Sportchef Daniel Stucki (44) das Spiel auf der Letzigrund-Tribüne verbringt: Stucki lässt am Sonntagnachmittag seinem Ärger über den Auftritt seines Teams immer wieder lautstark freien Lauf.

Die Kritik ist berechtigt.
FCB-Coach Ludovic Magnin nach dem 1:1 bei GC
Helfen tuts nicht. Die Basler kommen nach schwachem Start und frühem Rückstand zwar zurück, können das Spiel gegen die ersatzgeschwächten Hoppers, die am Ende nach zwei gelb-roten Karten mit einem Mann weniger auf dem Platz stehen, nicht auf ihre Seite zwingen. 

Trotz guter Gelegenheiten in der Schlussphase. Viel zu wenig für die Basler Ansprüche. Und Magnin? Der räumt nach Schlusspfiff ein: «Wir müssen Tore machen, sonst fehlen uns am Ende die Punkte. Die Kritik ist berechtigt.»

Der Trainer weiss, er braucht Resultate. «Heute hatten wir drei hundertprozentige Chancen», sagt Magnin. «Wir brauchen Tore, wir brauchen Punkte, und das fehlt uns momentan.»

FCB muss reagieren

Ändert sich das nicht, dürften bald grundlegende Fragen gestellt werden. Die nächsten Gegner haben es in sich: Am Donnerstag muss der FCB in der Europa League bei Genk ran, am Wochenende kommt St. Gallen in den St. Jakob-Park.

Und so drängt sich die Frage auf: Wie lange behalten die Basler Bosse um Klub-Präsident David Degen die Nerven? Klar ist: Allzu viele Auftritte wie gegen GC darf sich Magnins Mannschaft nicht mehr leisten. Sonst wird es für den Mann, der im Sommer von Fabio Celestini übernommen hat, sehr schnell sehr eng.

«Auf dieser Höhe darf der Fuss hin»
FCB-Daniliuc über Platzverweis:«Auf dieser Höhe darf der Fuss hin»
