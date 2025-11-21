DE
Für mehr «Basler DNA»
FCB stellt Trainer-Konstellation in Nachwuchsabteilung um

Beim FC Basel weht ein frischer Wind durch den Nachwuchs: Marco Walker übernimmt die U21, neue Trainer wie Nikola Marunic und Matthias Maeder sollen Talente früher fördern und die «FCB-DNA» stärken. Regionale Stars stehen im Fokus.
Publiziert: 18:23 Uhr
Marco Walker leitet ab Januar 2026 die U21 des FC Basel.
Foto: freshfocus

Darum gehts

  • FC Basel reorganisiert Nachwuchsabteilung für bessere Talentförderung und FCB-DNA-Stärkung
  • Marco Walker übernimmt U21, neue Trainer für U17 und U15
  • Zwei neue Gesichter aus der Region verstärken das Trainerteam
Joël HahnRedaktor Sport

Beim FC Basel wird im Nachwuchs kräftig durchgerüttelt. Die Verantwortlichen um Nachwuchsleiter Timo Jankowski nutzen die Winterpause für einen frischen Wind: Ziel ist es, die «FCB-DNA» zu stärken und Talente noch früher und gezielter zu fördern.

Die wohl auffälligste Veränderung betrifft die U21: Marco Walker übernimmt die Cheftrainer-Position von Mario Cantaluppi, der zum FC Winterthur gewechselt ist. Doch nicht nur auf dieser Ebene tut sich etwas. Zwei neue Gesichter aus der Region stossen zu den Rotblauen: Nikola Marunic leitet ab Januar die U17, Matthias Maeder übernimmt die U15 und ist zusätzlich für die Ausbildungsinhalte der Préformation verantwortlich.

Auch intern wird rotiert: Fabian Frei wechselt von der U15 zur U14, Werner Mogg von der U14 zur U12. Ziel der Umstellungen: Talente aus der Region Basel noch früher ans FCB-System heranführen und langfristige Kontinuität schaffen.

Die Trainerbesetzung ab Januar 2026 beim FCB

U21: Marco Walker
U19: Patrik Baumann
U17: Nikola Marunic
U16: Marco Aratore
U15: Matthias Maeder
U14: Fabian Frei
U13: Nicola Werder
U12: Werner Mogg

«Wir wollen die Nachwuchsarbeit langfristig stabilisieren und Talente optimal fördern», sagt Jankowski. Mit diesem Umbau macht der FCB einen weiteren Schritt, um junge Spieler aus der Region und internationale Talente künftig noch besser zu entwickeln.

In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
