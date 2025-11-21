Beim FC Basel weht ein frischer Wind durch den Nachwuchs: Marco Walker übernimmt die U21, neue Trainer wie Nikola Marunic und Matthias Maeder sollen Talente früher fördern und die «FCB-DNA» stärken. Regionale Stars stehen im Fokus.

Marco Walker leitet ab Januar 2026 die U21 des FC Basel. Foto: freshfocus

Darum gehts FC Basel reorganisiert Nachwuchsabteilung für bessere Talentförderung und FCB-DNA-Stärkung

Marco Walker übernimmt U21, neue Trainer für U17 und U15

Zwei neue Gesichter aus der Region verstärken das Trainerteam

Joël Hahn Redaktor Sport

Beim FC Basel wird im Nachwuchs kräftig durchgerüttelt. Die Verantwortlichen um Nachwuchsleiter Timo Jankowski nutzen die Winterpause für einen frischen Wind: Ziel ist es, die «FCB-DNA» zu stärken und Talente noch früher und gezielter zu fördern.

Die wohl auffälligste Veränderung betrifft die U21: Marco Walker übernimmt die Cheftrainer-Position von Mario Cantaluppi, der zum FC Winterthur gewechselt ist. Doch nicht nur auf dieser Ebene tut sich etwas. Zwei neue Gesichter aus der Region stossen zu den Rotblauen: Nikola Marunic leitet ab Januar die U17, Matthias Maeder übernimmt die U15 und ist zusätzlich für die Ausbildungsinhalte der Préformation verantwortlich.

Auch intern wird rotiert: Fabian Frei wechselt von der U15 zur U14, Werner Mogg von der U14 zur U12. Ziel der Umstellungen: Talente aus der Region Basel noch früher ans FCB-System heranführen und langfristige Kontinuität schaffen.

Die Trainerbesetzung ab Januar 2026 beim FCB U21: Marco Walker

U19: Patrik Baumann

U17: Nikola Marunic

U16: Marco Aratore

U15: Matthias Maeder

U14: Fabian Frei

U13: Nicola Werder

«Wir wollen die Nachwuchsarbeit langfristig stabilisieren und Talente optimal fördern», sagt Jankowski. Mit diesem Umbau macht der FCB einen weiteren Schritt, um junge Spieler aus der Region und internationale Talente künftig noch besser zu entwickeln.

