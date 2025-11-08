DE
Trainerrochade in Winterthur
Klub-Legende Mario Cantaluppi verlässt den FC Basel

Ex-Nationalspieler U21-Coach Mario Cantaluppi der FC Basel gehen ab sofort getrennte Wege. Der 51-Jährige wechselt zum FC Winterthur, wo er ab Montag die U21 übernimmt. Sein Abgang vom FCB erfolgt offenbar nicht ganz freiwillig.
Publiziert: 17:36 Uhr
FCB-Legende Mario Cantaluppi ist nach dem heutigen Spiel nicht mehr Trainer der Basler U21.
Foto: Pius Koller
Tobias Wedermann und Lucas Werder

Um 15.30 Uhr ist am Samstagnachmittag das letzte Spiel von Mario Cantaluppi an der Seitenlinie der U21 beim FC Basel angepfiffen worden. Der frühere Schweizer Nationalspieler ist seit Sommer 2018 in verschiedenen Nachwuchsjahrgängen als Trainer beim FCB tätig gewesen. Sein Vertrag wäre ursprünglich noch bis Ende dieser Saison gültig gewesen.

Nach Blick-Informationen erfolgt der Abgang Cantaluppis, der einst 273 Pflichtspiele für den FCB absolviert hat, allerdings nicht ganz freiwillig – eine Nachfolgelösung hat der 51-Jährige aber bereits gefunden: Ab Montag übernimmt der gebürtige Zürcher den Posten als U21-Cheftrainer des FC Winterthur in der 1. Liga Classic.

Der bisherige U21-Trainer von Winti, Jonas Übersax, muss seinen Platz jedoch nicht räumen. Er wird stattdessen in die Super League befördert und stösst als Co-Trainer zur 1. Mannschaft von Patrick Rahmen.

