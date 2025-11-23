1/8 GC und der FCB trennen sich in einem umkämpften Spiel mit 1:1. Foto: Nico Ilic/freshfocus

Joël Hahn Redaktor Sport

Bei Basel sticht vor allem Xherdan Shaqiri heraus, der das Spiel lenkt und immer wieder gefährliche Situationen kreiert. Die Defensive agiert solide, lässt aber kleinere Unsicherheiten erkennen. In der Offensive gibt es Licht und Schatten: Einige Angreifer bleiben glücklos oder unauffällig, während andere mit Übersicht und Effizienz für Gefahr sorgen.

Besondere Szenen entstehen durch individuelle Fehler oder taktische Fouls, die das Spiel beeinflussen. Die Einwechslungen bringen neue Impulse, können das Geschehen jedoch nicht vollständig wenden. Insgesamt bleibt Basel phasenweise fahrig, wird aber durch die starken Einzelaktionen des kreativen Mittelfeldspielers im Spiel gehalten.

Hinweis: Moritz Broschinski bis 46., Bénie Traoré bis 59., Ibrahim Salah bis 59., Xherdan Shaqiri bis 67., Keigo Tsunemoto bis 90. – Albian Ajeti ab 46., Jeremy Agbonifo ab 59., Philip Otele ab 59., Koba Koindredi ab 67. (zu kurz für eine Bewertung), Marin Soticek ab 90. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Die Zürcher zeigen in einer schwierigen Ausgangslage vor allem in der Defensive viel Stabilität. Torhüter und Abwehrreihe sorgen immer wieder für Sicherheit, auch wenn die Ordnung nicht überall perfekt ist. Im Mittelfeld ist die Leistung gemischt: Einige Spieler bringen Tempo und Dynamik ins Spiel, andere bleiben im Aufbau zu unauffällig.

Offensiv gelingt es nur wenigen, Akzente zu setzen – die meisten Chancen werden nicht konsequent zu Ende gespielt. Die Einwechslungen bringen frischen Wind, können aber das Spiel nicht entscheidend beeinflussen. Insgesamt zeigt GC eine kämpferisch starke Leistung, muss in der Offensive jedoch noch zulegen.

Ungenügend sind Marques und Stroscio, die beide völlig unnötig mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Insbesondere Marques hat sich damit seinen tollen Auftritt von der ersten Halbzeit vermiest.

Hinweis: Tim Meyer bis 62., Salifou Diarrassouba bis 62., Maximilian Ullmann bis 77. – Matteo Mantini ab 62., Samuel Krasniqi ab 62., Allan Arigoni ab 77. (alle zu kurz für eine Bewertung).

