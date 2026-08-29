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Trainer Didier Tholot kritisiert seinen Überflieger
Wird Sion bei 30 Millionen für Sturmjuwel Boteli schwach?

Nach dem 3:5 in Amsterdam verpassen die Walliser die Conference League. Alle drei Tore gehen auf das Konto von Sturmjuwel Winsley Boteli. Ein Preisschild mit der Aufschrift «20 Millionen» reicht nicht, sagt CC. Und was ist mit dreissig Millionen?
Publiziert: 10:45 Uhr
|
Aktualisiert: 11:00 Uhr
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Winsley Boteli (r.) bringt gegen Ajax kurz die Hoffnung zurück.
Foto: imago/MB Media Solutions

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sion scheidet nach 3:5 gegen Ajax aus Europacup aus
  • Boteli erzielt Hattrick, erhöht Saisonbilanz auf 9 Tore, 2 Assists
  • Sion kassiert 20 Gegentore in dieser Saison, beste Defensive 2025
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Bastien FellerSportjournalist

Die News der Woche

Der FC Sion ist aus dem Europacup ausgeschieden. Nach dem 3:5 in der Cruyff-Arena, der zweiten Niederlage gegen Ajax nach dem 2:4 im Hinspiel in Sion, wird das Team nicht an der Ligaphase der Conference League teilnehmen. Es ist eine Enttäuschung für die Walliser, die sich viel vorgenommen hatten. Mit Ajax erwischten die Sittener aber auch das schwerstmögliche Los.

Die grosse Frage

Wird Winsley Boteli auch nächsten Mittwoch noch für Sion spielen, wenn das Transferfenster in den fünf europäischen Top-Ligen schliesst? Diese Frage stellt sich insbesondere nach dem Hattrick des Schweizer U21-Nationalspielers gegen Ajax Amsterdam, mit dem er seine Saisonbilanz auf neun Tore und zwei Assists erhöhte. Sion-Boss Christian Constantin sagte schon vor der Partie in der holländischen Hauptstadt zu Blick, dass 20 Millionen zu wenig sind: «Damit bezahle ich die laufenden Rechnungen für die nächsten zehn Tage …» Nach der Partie gegen Ajax fragt Blick bei seinem Sohn und Sportchef Barthélémy nach, ob 30 Millionen reichen. «Mal sehen», sagt der Sportchef in Amsterdam lächelnd.

Gesagt ist gesagt

«Es wird nicht alle Probleme lösen, aber ein Dreier-Mittelfeld ist durchaus denkbar», erklärte Didier Tholot den Medienschaffenden in der Johan-Cruyff-Arena. Man muss allerdings sagen, dass sein Mittelfeld gegen Ajax, wie auch zeitweise gegen YB, überfordert war. Die Idee wäre daher, zur 4-3-3-Formation zurückzukehren, die in der vergangenen Saison Sion zu stark machte. Und so der Mannschaft, die in dieser Saison bereits 20 Gegentore kassiert hat, wieder zu mehr Stabilität zu verhelfen. Denn in der abgelaufenen Spielzeit hatten die Walliser die beste Defensive der Liga.

Gesagt ist gesagt 2

Das ist im Lichte der vielen Boteli-Tore fast schon Majestätsbeleidigung. Aber Didier Tholot ist einer, der fadengerade sagt, was er denkt. Auch seinen Stars. «Wir haben mit Winsley Anfang Woche gesprochen und ihm gesagt, dass er zuletzt sehr effizient gewesen sei. Aber dass er nicht genügend für die Mannschaft arbeite. Wir haben ihm klargemacht, dass er zu noch mehr Torchancen kommt, wenn er ein bisschen mehr fürs Kollektiv macht.» Das Resultat? Botelis erster Hattrick für Sion. Noch Fragen?

Die Blick-Prognose

Zwei Teams mit unterschiedlichen europäischen Schicksalen treffen im Tourbillon aufeinander. Lugano kehrt zufrieden aus Georgien zurück, wo sich die Tessiner mit unbändigem Kampfgeist und Entschlossenheit gegen Maccabi Tel Aviv die Qualifikation für die Conference League sicherten. Der FC Sion hingegen hat eine kürzere Anreise, mit einem Flug von knapp einer Stunde aus Amsterdam. Doch die Sittener reisen nach der deutlichen Niederlage gegen Ajax mit gedrückter Stimmung an. Angesichts der Erschöpfung auf der einen und der Enttäuschung auf der anderen Seite wäre alles andere als ein Sieg von Lugano eine Überraschung.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Sylla, Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Boteli, Surdez 

Wer fehlt?

Hajrizi (verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

  1. Rrudhani 5,0
  2. Boteli 4,67
  3. Surdez 4,5

Hier gehts zur Übersicht aller Sion-Noten.

Der Schiedsrichter

Gepfiffen wird die Partie von Sven Wolfensberger, Hajrim Qovanaj überwacht das Geschehen im VAR-Raum in Volketswil.

Der Gegner

Es war ein Kampf, den Lugano gegen Maccabi Tel Aviv geliefert hat – mit dem besseren Ende für die Tessiner. Als Belohnung gibts für das Team von Mattia Croci-Torti eine europäische Gruppenphase. Nun müssen die Bianconeri aber mit ihren Kräften haushalten – hier gibts das Lugano-Inside.

5

Runde

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr
Sa., Servette – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – FCB, 20.30 Uhr
So., Sion – Lugano 14 Uhr
So., St. Gallen – Thun 16.30 Uhr
So., Vaduz – GC 16.30 Uhr

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
3
FC Basel
FC Basel
4
3
9
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Luzern
FC Luzern
4
-4
4
8
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
FC Zürich
FC Zürich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
Servette FC
Servette FC
FC Lugano
FC Lugano
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Luzern
FC Luzern
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Thun
FC Thun
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
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Maccabi Tel Aviv
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        FC Basel
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        FC Lausanne-Sport
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        FC Luzern
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        FC St. Gallen
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        FC Thun
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        FC Vaduz
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