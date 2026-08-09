Die Besten auf Seiten der Walliser sind neben Numa Lavanchy die Torschützen. Donat Rrudhanis herrlicher Weitschuss zum 1:1 ist allein das Eintrittsgeld wert. Und die beiden Joker Winsley Boteli und Franck Surdez sorgen mit ihren Kopfballtoren für die späte Wende im Tourbillon. Nach der Auftaktniederlage gegen YB ist Sion dank zwei Siegen in der Liga wieder auf Kurs.

Dank des Last-Minute-Tors fallen auch die Flops von Goalie Anthony Racioppi nicht so stark ins Gewicht. Der Sion-Torhüter macht bei beiden Gegentoren keine gute Figur. Die logische Konsequenz: Blick-Note 2. Auch Rilind Nivokazi, Théo Berdayes, Noé Sow und Fodé Sylla sind ungenügend.

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