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Rrudhani-Knaller lässt Vaduz-Goalie keine Chance
2:44
Highlights im Video:Rrudhani-Knaller lässt Vaduz-Goalie keine Chance

Sion-Noten gegen Vaduz
Ein Sittener erlebt rabenschwarzen Tag – Joker überzeugen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Sion-Noten zum 3:2-Sieg gegen Vaduz.
Publiziert: 09.08.2026 um 20:59 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 08:51 Uhr
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1/10
Franck Surdez trifft tief in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg für Sion.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Christian Finkbeiner und Bastien Feller

Die Besten auf Seiten der Walliser sind neben Numa Lavanchy die Torschützen. Donat Rrudhanis herrlicher Weitschuss zum 1:1 ist allein das Eintrittsgeld wert. Und die beiden Joker Winsley Boteli und Franck Surdez sorgen mit ihren Kopfballtoren für die späte Wende im Tourbillon. Nach der Auftaktniederlage gegen YB ist Sion dank zwei Siegen in der Liga wieder auf Kurs.

Dank des Last-Minute-Tors fallen auch die Flops von Goalie Anthony Racioppi nicht so stark ins Gewicht. Der Sion-Torhüter macht bei beiden Gegentoren keine gute Figur. Die logische Konsequenz: Blick-Note 2. Auch Rilind Nivokazi, Théo Berdayes, Noé Sow und Fodé Sylla sind ungenügend.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
Super League
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