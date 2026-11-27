Tom Gaal, Ihr Mitspieler Betim Fazliji meinte, wir sollen fragen, ob Sie schlaflose Nächte haben.

Tom Gaal: (lacht) Wegen GTA 6, meinen Sie?

Ihre Freundin Eleni Rittmann hat Ihnen das Spiel und eine Konsole geschenkt und das Ganze gefilmt.

Sie ist auf Social Media aktiv und hat zu Hause ein halbes Studio aufgebaut. Ich habe mich sehr gefreut. Ein Riesengeschenk.

Ihre Freundin hat auf Instagram 220’000 Followerinnen und Follower. Vor kurzem habt ihr euch in einem Video im Lattenschiessen duelliert.

Das ist für mich eine neue Welt, weil ich auf Social Media nicht so aktiv bin. Aber solange das alles natürlich bleibt und sich gut anfühlt, dann mache ich das gerne. Mit mir kann man Spässe machen. Sobald irgendwas erzwungen ist, mache ich es nicht. Aber dann funktioniert diese Art von Content auch nicht.

Eleni war eines der Opfer im Spanner-Skandal von Altach. In einem Insta-Post hat sie hinterher scharf kritisiert, dass der Täter zu milde bestraft wurde. Was denken Sie über diesen Fall?

Wir waren damals, als das passiert ist, noch nicht zusammen. Aber sie hat mir dann erzählt, wie das für sie war, ohne ihr Wissen gefilmt zu werden. Und ich war dann ziemlich geschockt, dass es so etwas überhaupt gibt.

Der Täter wurde zu einer bedingten Strafe von sieben Monaten und einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt.

Als die Strafe kam, habe ich gedacht, dass das recht harmlos ist. Für das, was alles passiert ist. So etwas bleibt im Kopf. Wann immer Eleni eine Garderobe betritt, schaut sie erst mal, ob irgendwo eine Kamera sein könnte. Das nimmt einem halt einfach ein Stück weit die Freiheit und den Spass. Und von daher wünsche ich mir, dass sowas konsequent bestraft wird. Dass die Leute checken: Das geht einfach nicht.

Und was halten Sie von Leuten, die posaunen, Frauen sollen nicht professionell Fussball spielen?

Das geht ebenfalls nicht. Ich habe Frauenfussball immer respektiert und geschätzt. Als ich ein halbes Jahr in Wolfsburg war und gesehen habe, welchen Spirit die Frauen in den Verein bringen und dass sie das nur teilberuflich machen, war ich geschockt.

Eleni stammt aus der Nachwuchsabteilung von Rapperswil-Jona, hat unter anderem für GC, Thonon und St. Gallen gespielt und ist mittlerweile zu Altach zurückgekehrt. Analysiert ihr gegenseitig eure Spiele?

Eleni hat eine grosse Ahnung von Fussball, ja. Und sie sagt mir, was sie gut und was sie schlecht gefunden hat. Grundsätzlich finde ich es inspirierend, wenn mir jemand, der nicht zum Trainerteam gehört, seine Meinung sagt. Das kann meine Freundin sein, meine Familie oder mein Berater.

Sie gelten als absoluter Perfektionist. Ist das nicht manchmal ein Hindernis?

Es gibt ein cooles Zitat von Jürgen Klopp: «Wenn ich was mache, dann mit 100 Prozent.» Aber dann tun Niederlagen gleichzeitig auch einen Zacken mehr weh. Und wenn dann ein, zwei freie Tage dazwischenliegen, kann mich das richtig nerven. Am liebsten würde ich nach Niederlagen gleich wieder ins Training einsteigen.

Stattdessen fahren Sie an freien Tagen an ein Freundschaftsspiel der Schweizer U21-Nati ins Brügglifeld.

Der FCSG hatte zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder drei junge Spieler dabei, da ist es für mich selbstverständlich, dass ich die vor Ort unterstütze. Es ist wichtig für mich, auf dem Rasen voranzugehen. Dass du innerhalb einer Mannschaft aber auch Verbindungen neben dem Platz aufbaust, gehört für mich ebenfalls dazu. Mit den Mitspielern, mit den Fans, mit der Region.

Sie sind sowohl Cupfinal-Held als auch Benfica-Besieger, wie fühlt sich das an?

Also erstens war ich das ja nicht allein. Aber ich muss schon sagen, dass ich mir das 1:0 im Cupfinal immer und immer wieder anschaue. Nicht, weil ich denke, dass ich der Grösste bin, sondern einfach wegen dem Gefühl. Das bleibt für immer. Das Gleiche gilt für Benfica. Wahnsinn. Und wenn du das dann alles mit deinen Kollegen und den Fans teilen darfst, ist das grandios. Und ich merke dann wieder, was für ein Privileg es ist, Fussballer zu sein. Und das zu tun, was man liebt.

Sie sind der erste Spieler, der in der 79. Minute getroffen hat. Dann, wenn der Espenmoos-Song angestimmt wird. Kriegen Sie bald einen eigenen Song?

Nein, das denke ich nicht und das liegt ja auch nicht an mir. Das Coole am Espenmoos-Lied ist, dass wir immer wissen: «Okay, jetzt ist die absolute Schlussphase und wir müssen noch einmal 15 Minuten powern.»

Wer sorgt in der Kabine für die Musik?

Jozo (Stanic, Anm. d. Red.) hat alles drauf, von Deutschrap über Balkan-Beat und auch afrikanische Musik. Ein breiter Mix.

Lässt er jemanden anderen an die Box?

Ab und an darf Carlo (Boukhalfa, Anm.d.Red.) ran, aber die Musik ist ganz klar Jozos Ding.

Stanic ist auf dem Platz ein Lautsprecher, Sie eher nicht. Ergänzt ihr euch deshalb so gut?

Jeder hat ja so seine natürliche Art. Jozo pusht sich über Mentalität und Zweikämpfe und feiert sich für eine Gelbe Karte. Ich übernehme eher so den spielerischen Part, mehr so eins gegen eins, wenn wir uns nach vorne einschalten. Und das ist das Coole. Das funktioniert einfach. Neben dem Platz und auf dem Platz.

Gegen Lugano gabs einen 5:0-Sieg. Warum haben Sie gespielt, obwohl Sie gesundheitlich angeschlagen waren?

Ich hatte vor dem Spiel Fieber, aber ich hatte so was in mir, das mir sagte, dass ich das Spiel nicht verpassen darf. Weil wir das Ding gewinnen werden. Wir haben die richtig genervt. Und am Ende an die Wand gespielt.

Nun kommts zur Revanche im Cup-Achtelfinal. Fegt ihr Lugano wieder vom Feld?

Das wird ein ganz anderes Spiel. Ich habe mich gefragt, ob es wirklich gut ist, dass wir gleich wieder gegen sie spielen müssen. Weil sie sich auf uns einstellen werden. Dann aber kam dieser Sieg und der Wow-Effekt. Wir haben das super hinbekommen in der Liga, jetzt müssen wir diese Leistung bestätigen.

Ihr Vertrag läuft im Juni aus. Gibts Neuigkeiten?

Das erste Gespräch war jetzt angesetzt vor der Länderspielpause. Meine Bitte war, dass ich nach meiner Verletzung erst ein paar Spiele mache. Ich schaue nun, dass ich weiter in meinem Flow bleibe und dass wir uns dann im Trainingslager im Winter noch einmal hinsetzen. Das finde ich gut. Dann habe ich meinen Fokus bis Weihnachten nur auf der Mannschaft.

Zocken Sie heute noch GTA 6, um runterzukommen?

Es gibt auch andere Dinge, die mich runterbringen. Mein Hund zum Beispiel. Oder meine Kaffeemaschine. Oder mein Studium in Sportmanagement, obwohl ich da im Moment etwas hinterherhinke (lacht).