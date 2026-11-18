Der FCSG drückt der Liga mit seinem Pressing und Konterspiel den Stempel auf. Bisher verhinderte auch die unerwartet hohe Effizienz der Gegner vor dem Tor eine bessere Punkteausbeute.

Darum gehts St. Gallen liegt bei Abschlüssen nach hohem Pressing und Kontern jeweils auf Rang eins

Der FCSG lässt nach Ballverlusten gegen hohes Pressing nur 2,38 Schüsse pro Spiel zu, Ligaspitze

Beim xG-xGA-Wert liegt St. Gallen auf Rang drei, kassiert aber deutlich mehr Tore als erwartet

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die St. Galler sind die Pressing- und Umschalt-Könige der Super League. Schüsse innerhalb von fünf Sekunden nach Ballgewinn in der gegnerischen Platzhälfte? Platz eins mit 5,54 Abschlüssen pro Spiel. Pressingaktionen in der gegnerischen Platzhälfte? Platz eins mit 80,38. Schüsse nach Konter, also Abschlüsse innerhalb von 15 Sekunden nach Ballgewinn in der eigenen Platzhälfte? Platz eins mit 2,54 sehr deutlich vor YB auf Rang zwei (1,69).

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Auch in der Pressing-Intensität, die mit der Anzahl Pässe, die dem Gegner vor der ersten Defensiv-Aktion zugestanden werden, gemessen wird, liegen die Espen mit 8,97 Pässen als Dritte nicht weit hinter Vaduz (8,52) und Thun (7,58) zurück.

Der FC St. Gallen vereint viel Action, aber auch Effektivität in der Defensive am besten. Denn Vaduz und Thun, die noch weniger lange mit dem Stören der Gegner zögern, schneiden bei der Anzahl der Schüsse, die aus dem hohen Pressing resultieren, beispielsweise deutlich schlechter ab. Noch übler sieht es bei GC aus, das bisher, vor allem unter Ex-Trainer Peter Zeidler, ebenfalls zu den pressingfreudigsten Teams gehörte – aber nur die neuntmeisten Abschlüsse nach hohem Pressing verzeichnen kann.

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Interessant: Auf der Gegenseite sind die Espen auch nicht anfällig auf gegnerisches Pressing. Nur 2,38 Schüsse lassen sie pro Spiel nach einem Ballverlust gegen ein hohes Pressing zu – Ligaspitze. Dies hat nichts damit zu tun, dass sich der FCSG stets spielerisch elegant aus dem gegnerischen Pressing löst, sondern unterstreicht die direkte Spielanlage, die risikoarme, lange Bälle aus der eigenen Hälfte nicht verschmäht.

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Die Konterstärke und die Qualität im hohen Anlaufen geben ihnen recht. In der Differenz zwischen erwartbaren Toren (xG) und erwartbaren Gegentoren (xGA) liegt man sowohl ohne (+0,39) als auch mit Penaltys (+0,51) auf Rang drei der Liga. Noch vor dem deutlichen Leader aus Lugano, der die Tormodelle bisher deutlich übertrifft – was aber auch daran liegt, dass die Tessiner regelmässig früh in den Verwaltungsmodus schalten konnten und

Spielt das Team von Enrico Maassen (42) also so weiter, ist auf lange Sicht ein Aufwärtstrend zu erwarten. Denn das grösste Manko scheint aktuell der Fakt, dass die Gegner aus ihren Chancen gegen St. Gallen mehr gemacht haben, als es das Modell erwarten lässt. 1,34 xG pro Spiel und total nur einen Elfmeter liess man zu, kassierte daraus aber 1,69 Gegentreffer.

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