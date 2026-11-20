Mit dem Schwung der 5:0-Gala gegen Leader Lugano reist der FC St. Gallen zum Verfolgerduell in den Letzigrund und trifft dort auf seinen eigenen Meistermacher von 2000. Hier kommt das Espen-Inside.

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die News der Woche

Während die erste Mannschaft des FC St. Gallen mit der 5:0-Gala gegen Leader Lugano vor der Nati-Pause wieder näher an die Spitze herangerückt ist, grüsst der Nachwuchs bereits ganz von oben: Die U21 der Espen steht in der 1. Liga Classic unmittelbar vor dem Wintermeistertitel. Mit 31 Punkten aus 14 Spielen (bei drei Niederlagen) führt das Team die Tabelle einen Zähler vor dem AC Taverne an. Am Samstag empfängt die U21 im letzten Spiel vor der Winterpause nun den elftplatzierten FC Dietikon. Die Favoritenrolle ist dabei klar verteilt – mit einem Heimsieg krönen die St. Galler eine starke Hinrunde.

Die grosse Frage

Wie stoppt St. Gallen seinen eigenen Meistermacher? Wenn der FCSG am Sonntag im Letzigrund gastiert, sitzt auf der Gegenseite ein Mann, der in der Ostschweiz Legendenstatus geniesst: Marcel Koller. Zwischen 1999 und Ende 2001 coachte der Zürcher die Espen und führte den Klub im Jahr 2000 überraschend zum ersten Meistertitel seit 96 Jahren – bis heute der letzte der Vereinsgeschichte. Doch ausgerechnet der 66-Jährige hat nun den FCZ seit seinem Amtsantritt im Sommer wieder stabilisiert und auf Rang fünf geführt – nur einen Punkt hinter dem viertplatzierten FCSG. Für Enrico Maassens Elf wird das Wiedersehen mit dem alten Helden damit zur echten Reifeprüfung.

Gesagt ist gesagt

«Chima interessiert sich nicht so für Fussball», witzelte FCSG-Trainer Enrico Maassen an der Pressekonferenz über seinen Verteidiger Chima Okoroji. Während der Deutsche Maassen in der Nati-Pause genau verfolgte, wie Bundestrainer Jürgen Klopp mit der DFB-Elf und einem 5:0 gegen Holland für Euphorie sorgte, liess der Deutsch-Engländer Okoroji den Fernseher komplett aus. Weder Deutschland noch England schaute er sich an. «Ich habe tatsächlich die Spiele gar nicht geschaut, nur die Ergebnisse gesehen», gab Okoroji schmunzelnd zu: «In der Freizeit schalte ich gerne ab.» Solange der Linksverteidiger wie zuletzt beim 5:0 gegen Lugano selbst trifft, dürfte es seinem Trainer herzlich egal sein.

Die Blick-Prognose

Im Letzigrund treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die beide mit breiter Brust antreten: Unter Marcel Koller hat sich der FCZ wieder in der oberen Tabellenhälfte etabliert und tritt deutlich gefestigter auf als in der Vorsaison. Doch St. Gallen reist mit der Empfehlung des spektakulären 5:0-Befreiungsschlags gegen Leader Lugano an – und hat bereits das Hinspiel im Juli mit 2:1 für sich entschieden. Nimmt die Maassen-Elf die Energie und Effizienz aus dem Lugano-Spiel mit nach Zürich, setzt sie sich in einem umkämpften Verfolger-Duell durch.

Mögliche Aufstellung

Ati Zigi; Gaal, Stanić, Heydari; Stevanović; Vandermersch, Görtler, Daschner, Okoroji; Boukhalfa, Hunziker.

Wer fehlt?

Diego Besio, Christian Witzig und Behar Neziri (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Heydari 4,3 Hunziker 4,1 Görtler 4,1

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Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic leitet die Partie. VAR ist Michèle Schmölzer.

Der Gegner

Der FCZ hat sich nach dem Fehlstart gefangen: Seit sieben Ligaspielen ist er ungeschlagen, so lange wie derzeit kein anderes Team. Im Letzigrund hat Zürich zuletzt dreimal in Folge gewonnen. Zu Hause ist der FCZ entsprechend schwer zu schlagen. Hier gehts zum FCZ-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr