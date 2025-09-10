DE
FR
Abonnieren

Thuner Transfer-Zeugnis
Die wahre Sportchef-Prüfung kommt erst noch

Thun-Sporchef Dominik Albrecht hat es geschafft, alle Leistungsträger im Team zu halten. Aber es haben noch nicht alle Neuzugänge eingeschlagen – und der Durchblick bei der Goaliefrage könnte besser sein. Das Transfer-Zeugnis des FC Thun.
Publiziert: 21:51 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Der Königstransfer

Eigentlich gibt es nur einen. Kastriot Imeri (25) trägt seit November 2021 das Label des Schweizer Nationalspielers. Wer hätte sich noch vor kurzem ausgemalt, dass ein solcher Name im Berner Oberland kickt? Doch Imeri hat in seinen zwei Liga-Spielen noch keine Stricke zerrissen. Mit Michael Heule (24) hingegen hat ein Sommertransfer voll eingeschlagen. Der Linksverteidiger ist mit seinen Grätschen, Rushes und Strafraum-Dribblings einer der grössten Aufsteiger des Liga-Starts.

1/8
Mehrheitlich solid und erst vier Gegentore: Niklas Steffen. Aber bleibt er langfristig Stammgoalie?
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Der schmerzhafteste Abgang

Ein Verlust an Identifikation ist der Abgang von Miguel Castroman (30). Der Offensiv-Künstler war sechs Jahre lang in Thun, nun ist er Captain in Schaffhausen. Ein Verlust an Spektakel ist der Wechsel von Declan Frith (23). Der einstige Chelsea-Junior feierte seine Tore mit Flickflacks, nun kickt er bei Peterborough. Sportlich sind die beiden Abgänge in die Drittklassigkeit aber mehr als verkraftbar – Thun war nicht heiss darauf, sie zu halten.

Mehr zum FC Thun
«Es wird schwer, diesen FC Thun zu schlagen!»
Mit Video
«Wird schwer, die zu schlagen»
Kult-Trainer Latour über den Überraschungs-Leader der Super League
«Champions League ist nicht ein Traum, sondern mein Ziel»
Interview
Thun-Baumeister Lustrinelli
«Champions League ist nicht ein Traum, sondern mein Ziel»
Welche Klubs beim Nati-Nachwuchs die Nase vorn haben
Die meisten Spieler in U-Teams
Welche Klubs beim Nati-Nachwuchs die Nase vorn haben
Thuner lassen nach Remis gegen GC aufhorchen
Mit Video
Ein neues Selbstverständnis
Thuner lassen nach Remis gegen GC aufhorchen

Der Ladenhüter

Thun hätte Ersatzgoalie Nino Ziswiler (25) wohl nicht allzu grosse Steine in den Weg gelegt. Der Berner Oberländer wurde im Frühling mitten im Aufstiegsrennen als Nummer eins abgesägt. Doch sein Vertrag verlängerte sich kurz davor automatisch um ein Jahr – und das Eigengewächs aus Spiez ist eine Identifikationsfigur, redet im Mannschaftsrat mit. Die Lösung mit ihm als Nummer zwei hinter Niklas Steffen ist deshalb auch für den Klub nicht ungünstig.

Die ungelöste Frage

Thun hat nie offiziell bekannt gegeben, dass Goalie Niklas Steffen (24) fix die Nummer eins für die Saison 2025/26 ist. Es wurde dann mehr und mehr absehbar, dass der Solothurner die Chance bekommen würde, aber es schien, als sei Steffen vorerst auf Probe, weil er zuvor nie auf Super-League-Niveau im Tor stand. Die Frage ist mittlerweile im Hintergrund, weil Steffen sehr solid war. Aber komplett aus dem Raum ist die Goaliefrage nicht – auch weil Steffens Vertrag in zehn Monaten ausläuft.

Die Sportchef-Note: 5

Keinen einzigen Leistungsträger musste Sportchef Dominik Albrecht (40) verabschieden. Auch interessante Kicker wie U21-Nati-Spieler Ethan Meichtry (20) oder der überzeugende Abwehrmann Genis Montolio (29) sind nach dem Aufstieg ohne Nebengeräusche geblieben. Aber Mattias Käit (27) zum Beispiel muss erst noch beweisen, dass er im Mittelfeld die klare Verstärkung ist, von der die Rede war. Und: Die wirklich harte Prüfung gibts für Albrecht nach einer guten Saison in der Super League, wo seine Spieler in einem viel grösseren Schaufenster stehen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun