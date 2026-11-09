Wieder ein Rückstand, wieder ein Comeback: Der FC Thun beweist gegen den FC Basel erneut Moral. Mit zwei Siegen und einem Remis aus sieben Tagen krönt das Privitelli-Team seine bisher stärkste Phase der Saison.

Darum gehts Gian-Luca Privitelli feiert mit sieben Punkten aus drei Spielen seine beste Woche als Thun-Trainer

Bereits nach zwölf Minuten lag Thun gegen Basel mit 0:2 im Hintertreffen

Torschütze Reichmuth trauerte nach dem Schlusspfiff sogar einem möglichen Sieg nach

Tobias Wedermann Fussballchef

Zwei Siege und ein Unentschieden innert sieben Tagen: Für den FC Thun unter Trainer Gian-Luca Privitelli ist es die erfolgreichste Woche, seit er den Posten übernommen hat. «Ja, es ist eine sehr gute Woche mit grösstenteils starken Leistungen», bestätigt der Thun-Coach auf Nachfrage.

Wie schon vor einer Woche gegen Lausanne-Sport mussten die Berner Oberländer allerdings über weite Strecken einem Rückstand hinterherrennen. «Es war ein richtig schwarzer Start», sagt Privitelli über das 0:2 nach zwölf Minuten. Umso «fantastischer» sei es, wie die Mannschaft reagiert habe: «Ich glaube, das Unentschieden ist verdient, wir waren sicher nicht schlechter.»

1:13 Reichmuth nach Remis gegen FCB: «Am Schluss wäre noch mehr drin gewesen»

Und damit hat er recht. Nachdem die Thuner sieben Tage zuvor in Lausanne ein 1:4 noch in einen spektakulären 5:4-Sieg verwandelt hatten, bekamen nun auch die Basler die Comeback-Qualitäten der Oberländer zu spüren. «Wieder ein Nackenschlag, wieder zurückgekommen. Wirklich ein grosses Kompliment an die Mannschaft, was Teamspirit und Mentalität angeht», lobt Privitelli sein Team.

Reichmuth: «Da wäre noch mehr drin gelegen»

«Es geht aufwärts, da wir uns für gute Leistungen nun auch belohnen – das war in den vergangenen Wochen nicht immer so», analysiert Nils Reichmuth nach dem Abpfiff. Der 24-Jährige war einer jener Spieler, die sich trotz des doppelten Rückstands gegen die Niederlage stemmten. «Am Schluss bin ich fast noch etwas enttäuscht, da wäre noch mehr drin gelegen», so der Mittelfeldspieler.

Für die anfänglichen Aussetzer der Mannschaft hat er derweil kurz nach Spielende keine schlüssige Erklärung: «Ich weiss nicht, was da los war. Vielleicht stimmte die Organisation nicht ganz. Aber wenn wir danach so zurückkommen, zeigt das definitiv: Dieses Team lebt.»

Mit seinem Distanzschuss nach einem kurz ausgeführten Eckball traf Reichmuth höchstpersönlich zum 2:2-Ausgleich. Der statistische Expected-Goals-Wert (xG), der die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs bei dieser Situation beziffert, lag lediglich bei 0,01. «Das ist ein bisschen tief, würde ich sagen», schmunzelt Reichmuth. «Ich dachte mir, dass ich es einfach mal probiere, und ich glaube, dass der Goalie ein wenig überrascht war. Es freut mich extrem, dass ich dem Team mit diesem Tor helfen konnte.»

Dass der beste Lauf der bisherigen Saison nun durch die Länderspielpause gebremst wird, stört den Torschützen keineswegs: «Es ist gar nicht so schlecht, dass die meisten nun ein paar Tage herunterfahren können.» Danach wartet das Berner Derby gegen YB, wo die Thuner nach der 0:6-Klatsche zum Saisonauftakt noch eine gewaltige Rechnung offen haben.

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