Seit dieser Woche ist klar, dass Sturmjuwel Winsley Boteli für die Schweizer Nati spielen will. Derweil will er mit Sion um den Titel kämpfen. Trainer Didier Tholot hat die Trainingswoche genutzt um an der grössten Schwäche der Walliser zu arbeiten – das Sion-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winsley Boteli wählt die Schweizer Nati und erhält dafür Kritik

Sion bisher mit beeindruckendem Saisonstart, Sieg in St. Gallen entscheidend

Sion kassierte 7 von 11 Gegentoren nach defensiven Standardsituationen

Bastien Feller Sportjournalist

Die News der Woche

Winsley Boteli hat diese Woche bekannt gegeben, dass er sich für die Schweizer Nati entschieden hat. «Warum sollte ich wechseln, wo ich doch schon seit meinen ersten Berufungen in die Juniorenauswahl gemeinsam mit meinen Kumpels das Schweizer Trikot getragen habe?», erklärt er gegenüber «Le Nouvelliste». Wie Blick weiss, wird Boteli definitiv für den nächsten Zusammenzug aufgeboten. Für seine Wahl erhielt das Sturmjuwel heftige Anfeindungen. Wie sich der Shootingstar gewehrt hat, gibt es hier.

Die grosse Frage

Ist Sion bis zum Saisonende im Titelkampf involviert? Die Walliser beeindrucken zu Saisonbeginn nicht nur mit ihrer Spielweise, sondern auch mit ihrer Charakterstärke. Dank dieser haben sie in der vergangenen Woche unter anderem Siege gegen Basel und Thun eingefahren. Damit zählen sie zu den positiven Überraschungen des Saisonstarts – ebenso wie Lugano und die Young Boys, die ebenfalls zum Kreis der Titelanwärter gehören. Mit einem Sieg in St. Gallen würden die Walliser ihre Ambitionen definitiv unterstreichen.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben diese Trainingswoche an unserer Schwachstelle gearbeitet: den defensiven Standardsituationen», betont Trainer Didier Tholot. Zu Saisonbeginn hat der FC Sion bereits sieben seiner elf Gegentore nach solchen Spielsituationen kassiert. «Viel zu viele», findet der Walliser Trainerstab, der den Spielern anhand von Videoanalysen vor Augen führte, wo es hakt. Ob diese Massnahme Wirkung zeigt? Die Antwort darauf gibt es in St. Gallen.

Die Blick-Prognose

Kann sich Sion an diesem Samstag in St. Gallen geschlagen geben? Das ist kaum vorstellbar, so unbesiegbar wirkt die Mannschaft aus Sitten derzeit. Zwar hat der FC Lugano das Team von Didier Tholot kürzlich in die Knie gezwungen, doch dieser Erfolg war einem groben Fehler von Anthony Racioppi zu verdanken – bis dahin hatten die Hausherren vom Tourbillon die Partie fest im Griff. Der FC St. Gallen hingegen präsentiert sich zu Saisonbeginn noch unbeständig. Die Prognose: ein 3:1-Sieg für den FC Sion.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Cipriano; Kabacalman, Baltazar, Rrudhani; Berdayes, Boteli, Surdez

Wer fehlt?

Hajrizi (verletzt), Sylla (gesperrt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

Rrudhani 4,6 Boteli 4,5 Kabacalman 4,33

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Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich leitet das Spiel im Berit Sitterstadion. Aus Volketswil assistiert Alessandro Dudic.

Der Gegner

Beinahe wäre Sions Shootingstar Boteli in St. Gallen gelandet. Wie nahe der Wechsel des Stürmers in die Ostschweiz war, gibts im FCSG-Inside.

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8 Runde

Sa., St. Gallen – Sion, 18.00 Uhr

Sa., Thun – GC, 18.00 Uhr

Sa., Lugano – YB, 19.00 Uhr

So., FCZ – Vaduz 14.00 Uhr

So., Lausanne – Servette 16.30 Uhr

So., Luzern – FCB 16.30 Uhr