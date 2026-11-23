Die Wahl zum Spieler der Runde ist eine klare Sache. FCL-Verteidiger Pius Dorn bekommt von den Blick-Lesern fast die Hälfte aller Stimmen.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die 14. Runde der Super League ist durch und hatte einiges zu bieten. Der FCB liefert zu Hause gegen Luzern einen desaströsen Auftritt ab, Leader Lugano gewinnt gegen GC erst spät. Doch welcher Spieler hat die Blick-Leser am Wochenende am meisten überzeugt?

Die Antwort ist klar: Pius Dorn vom FC Luzern. Der FCL-Captain erhält 43 Prozent der gut 1700 Stimmen (Stand: Montagabend, 20.25 Uhr). Hinter dem Luzerner Aussenverteidiger kommt YB-Stürmer Kaly Sène (25), der gegen Thun zu überzeugen wusste. Er erhält ein Drittel der Stimmen.

FCSG-Knipser Andrin Hunziker wird für seine Leistung gegen den FC Zürich mit knapp 20 Prozent belohnt. Keine Chance hatten Lugano-Spielmacher Daniel Dos Santos (23, drei Prozent) und Vaduz-Mann Lutfi Dalipi (20, zwei Prozent).

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen