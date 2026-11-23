Die 14. Runde der Super League ist durch und hatte einiges zu bieten. Der FCB liefert zu Hause gegen Luzern einen desaströsen Auftritt ab, Leader Lugano gewinnt gegen GC erst spät. Doch welcher Spieler hat die Blick-Leser am Wochenende am meisten überzeugt?
Die Antwort ist klar: Pius Dorn vom FC Luzern. Der FCL-Captain erhält 43 Prozent der gut 1700 Stimmen (Stand: Montagabend, 20.25 Uhr). Hinter dem Luzerner Aussenverteidiger kommt YB-Stürmer Kaly Sène (25), der gegen Thun zu überzeugen wusste. Er erhält ein Drittel der Stimmen.
FCSG-Knipser Andrin Hunziker wird für seine Leistung gegen den FC Zürich mit knapp 20 Prozent belohnt. Keine Chance hatten Lugano-Spielmacher Daniel Dos Santos (23, drei Prozent) und Vaduz-Mann Lutfi Dalipi (20, zwei Prozent).
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
14
22
37
2
BSC Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St. Gallen
14
2
23
5
FC Zürich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Luzern
14
-5
16
8
FC Basel
14
-6
15
9
FC Thun
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zürich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8