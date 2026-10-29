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Highlights im Video:YB nach Witz-Rot gegen Fernandes fassungslos

Reglement bietet keinen Spielraum
Fernandes bleibt nach Witz-Rot trotz Rekurs gesperrt

Die Swiss Football League weist die Einsprache von YB gegen die Spielsperren gegen Edimilson Fernandes ab. Der Mittelfeldspieler muss für zwei Partien aussetzen.
Publiziert: vor 1 Minute
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Edimilson Fernandes bleibt gesperrt.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Der Einspruch der Young Boys gegen die zwei Spielsperren gegen Edimilson Fernandes (30) war erwartungsgemäss nicht erfolgreich.

Obwohl der SFV zugegeben hat, dass der Mittelfeldspieler gegen St. Gallen zu Unrecht des Feldes verwiesen worden war, sprach die Liga zwei Sperren aus. YB wollte dies nicht akzeptieren, muss nun aber einsehen, dass es am Reglement kein Vorbei gibt. «Tatsachenentscheide des Schiedsrichters können nachträglich von den Disziplinarinstanzen nicht überprüft werden. Eine Überprüfung der disziplinarischen Folgen ist nur bei einem offensichtlichen Irrtum möglich, beispielsweise bei einer Verwechslung des sanktionierten Spielers», erklärt die SFL den Rekurs-Entscheid.

Fernandes erwischte Lukas Görtler (32) beim 2:0 gegen St. Gallen in der 76. Minute bei einem Tackling, bei dem er mit dem rechten Fuss den Ball spielte, mit dem linken, angewinkelten Fuss unglücklich am Knöchel (ab 2:34 im Video oben). «Im Sportrecht können auch Unschuldige bestraft werden», erklärt Blick-Reporter Alain Kunz das grosse Pech des YB-Akteurs.

Da Fernandes in dieser Saison bereits Anfang August gegen Lausanne (2:2; Video unten) eine direkte Rote Karte sah, wurde die obligatorische Spielsperre nach einem Platzverweis automatisch um ein Spiel erhöht. Der 34-fache Nationalspieler verpasst somit das Heimspiel gegen den FCZ am Sonntag (14 Uhr) und die Partie beim FC Luzern am 7. November (18 Uhr).

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