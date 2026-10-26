YB wird gegen die zwei Spielsperren gegen den mit Witzrot vom Platz gestellten Edimilson Fernandes rekurrieren. Ein Rekurs mit wenig Chancen. Denn nicht nur die erste Spielsperre ist automatisch. Sondern auch die Zweite.

Alain Kunz Reporter Fussball

Soll man jetzt in Jubelschreie ausbrechen, nur weil der Fussballverband zugegeben hat, dass Edimilson Fernandes zu Unrecht vom Platz gestellt wurde? Nein. Der Irrtum des Schiedsrichtergespanns war ja offensichtlich und wird den erfahrenen VAR Fedayi San wohl mehr als eine schlaflose Nacht bereiten. Alles andere als dieses Eingeständnis wäre ja völlig absurd gewesen und noch unverständlicher als der Fehlentscheid.

Unschuldig – und doch bestraft

Doch nun schütteln neutrale Beobachter und der betroffene Klub wieder den Kopf. Wegen des Strafmasses von zwei Spielsperren für Fernandes, die der Einzelrichter dem Walliser aufgebrummt hat. Es ist eigentlich schon stossend, dass Fernandes trotz seiner nun quasi amtlich festgestellten Unschuld gesperrt wird. Doch die erste Sperre ist reglementarisch festgeschrieben, automatisch und sakrosankt. Auch wenn jemand unschuldig ist. In die speziellen Sportrechts-Grundsätze willigen alle ein mit der Teilnahme an Wettbewerben.

Doch dann hörte es bei YB auf mit dem Verständnis. Denn, obwohl Fernandes kein Vergehen begangen hat, kriegt er eine zweite Spielsperre aufgebrummt. Nur weil er in dieser Saison bereits einmal Direktrot gesehen hatte. Doch es gilt dasselbe wie bei der ersten Sperre: Die Strafverschärfung ist auch reglementarisch vorgesehen und automatisch.

YB wird dennoch gegen den Entscheid rekurrieren. Ein Rekurs ohne Hoffnung auf Erfolg. Denn der zuständige Einzelrichter der Disziplinarkommission wird kaum einen Entscheid fällen, der gegen das Reglement verstösst. Eine Reduktion der Sperre wäre solch ein Verstoss. Fernandes ist, wenn man es salopp formulieren darf, ein armes Schwein …

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