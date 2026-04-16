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Super-League-Klubs mit miesen Zahlen
Zürcher Klubs bleiben die Sorgenkinder der Liga

Ein Blick in die Finanzen der Super-League-Klubs zeigt: GC kriegt sein Defizit weiter nicht in den Griff – im Gegenteil. Luzern schreibt dagegen wieder schwarze Zahlen, während der FC Zürich erneut auf Zuschüsse angewiesen ist.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Sieht sich bei seiner Arbeit weiterhin mit einem grossen Defizit konfrontiert: GC-Sportchef Alain Sutter.
Foto: Mike Wiss/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • GC mit 15 Mio. CHF Defizit 2025, 1,5 Mio. mehr als 2024
  • Hauptgrund: Spielertransfers mit Verlust von knapp 800'000 CHF
  • YB erzielt 3 Mio. CHF Gewinn, Basel 6 Mio. durch Transfererlöse
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Seit Jahren kämpfen die Grasshoppers mit einem Defizit – und dieses Problem dürfte so schnell auch nicht kleiner werden, denn: Im Vergleich zum Vorjahr rutscht GC noch weiter ins Minus. Um über 15 Millionen Franken übertrifft der getätigte Aufwand im Jahr 2025 die Einnahmen, wie aus den am Mittwoch publizierten Finanzinformationen der Swiss Football League hervorgeht.

Diese erlauben einen Einblick in die finanzielle Lage derjenigen Klubs, die für die kommende Saison eine Europacup-Lizenz beantragt haben – mit der Ausnahme des FC Winterthur sind alle Vereine aufgeführt. So auch das finanzielle Sorgenkind GC, dessen Defizit im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um rund 1,5 Millionen Franken angewachsen ist.

Kein Verein ist überschuldet

Immerhin: Beim wirtschaftlichen Eigenkapital liegt der Rekordmeister mit 3,4 Millionen Franken im Mittelfeld. Wird dieses mitberücksichtigt, hält sich auch die finanzielle Schieflage in Grenzen: Die SFL betont in ihrer Mitteilung, dass «keiner der aufgeführten Klubs zum Zeitpunkt des Abschlusses überschuldet» sei.

Hauptgrund für das Anwachsen des GC-Defizits ist ein Minus aus Spielertransfers in der Höhe von knapp 800'000 Franken. Dass gerade die so generierten Gelder ein geeigneter Weg zur Verringerung des Defizits wären, zeigt das Beispiel des FC Luzern: Noch vor einem Jahr schrieben die Zentralschweizer dunkelrote Zahlen – nun resultiert vor allem aufgrund der lukrativen Abgänge von Sascha Britschgi (nach Parma) und Aleksandar Stankovic (zu Inter) ein Plus von rund 500'000 Franken.

YB schreibt Gewinn, aber …

Schwarze Zahlen schreibt auch der FC Zürich, wenn auch äusserst knapp: 79'000 Franken Gewinn gibt er für das Geschäftsjahr 2025 an. Dafür notwendig sind aber noch einmal etwas höhere Zuschüsse von Geldgebern wie dem Präsidenten-Ehepaar Canepa: Die «sonstigen betrieblichen Erträge», die solche Beiträge abbilden, belaufen sich beim FCZ auf über 12 Millionen Franken und sind damit um rund zwei Millionen Franken höher als im Vorjahr. Allerdings: Auch die Einnahmen aus Sponsoring und Eintrittsgeldern sind etwa doppelt so hoch wie bei den im gleichen Stadion spielenden Grasshoppers.

Liga-Krösus bleiben weiterhin die Young Boys: Die Berner führen das Ranking der Super-League-Klubs sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben an, wobei sich das Plus auf knapp drei Millionen Franken beläuft. Einen Wermutstropfen gibt es aber: Die Transfergewinne sind mit vier Millionen Franken deutlich geringer als etwa bei Dauerrivale Basel, der vor allem dank der Abgänge von Leon Avdullahu (Hoffenheim) und Kevin Carlos (Nizza) im Sommer rund sechs Millionen Franken mehr eingenommen hat – so viel wie kein anderer Schweizer Klub.

Die detaillierte Übersicht über Einnahmen und Ausgaben aller aufgeführten Super-League-Klubs findest du hier.

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
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        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
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