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Wer wird «FORZA! Trainer des Monats August»?

Wer wird zum ersten «FORZA! Trainer des Monats» der Saison gekürt? Das liegt auch an dir.
Publiziert: 16:03 Uhr
|
Aktualisiert: 16:28 Uhr
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Wer übernimmt seine Nachfolge für den August 2026? Luganos Mattia Croci-Torti mit vier Siegen aus vier Spielen?
Foto: keystone-sda.ch
Fussballredaktion

Wer hat den besten Saisonstart in der Super League hingelegt? Ist es Gerardo Seoane, der mit seiner YB-Offensive für Spektakel in der Liga sorgt? Ist es Mattia Croci-Torti, der mit Lugano bisher alle Spiele gewonnen hat und sich auch für die Conference League qualifiziert hat? Oder ist es Stephan Lichtsteiner, der zwar in Basel unter immensem Druck steht, seit der Installation seines Anti-Stress-Würfels allerdings noch kein Spiel verloren hat? 

Du entscheidest mit, wer die erste Trophäe der Saison 2026/27 für den «FORZA! Trainer des Monats August» gewinnen darf. Die weiteren Stimmen werden von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz vergeben. 

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4
-5
6
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
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        FC Sion
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        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
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