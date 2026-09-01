Wer wird zum ersten «FORZA! Trainer des Monats» der Saison gekürt? Das liegt auch an dir.

Fussballredaktion

Wer hat den besten Saisonstart in der Super League hingelegt? Ist es Gerardo Seoane, der mit seiner YB-Offensive für Spektakel in der Liga sorgt? Ist es Mattia Croci-Torti, der mit Lugano bisher alle Spiele gewonnen hat und sich auch für die Conference League qualifiziert hat? Oder ist es Stephan Lichtsteiner, der zwar in Basel unter immensem Druck steht, seit der Installation seines Anti-Stress-Würfels allerdings noch kein Spiel verloren hat?

Du entscheidest mit, wer die erste Trophäe der Saison 2026/27 für den «FORZA! Trainer des Monats August» gewinnen darf. Die weiteren Stimmen werden von Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz vergeben.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos