Blick Sportdesk

Der 32. Super-League-Spieltag ist Geschichte. Daher suchen wir wieder den Spieler der Runde. Wer hat deiner Meinung nach am meisten überzeugt?

Das Servette-Urgestein Timothé Cognat, das nach dem Sieg gegen Luzern öffentlich seinen Wechselwunsch hinterlegt hat, überzeugt als Mittelfeldstratege und Torschütze. Lukas Görtler frisst beim St. Galler 2:1-Sieg gegen den FCZ Kilometer und übernimmt als Captain Verantwortung beim Penalty. Mit Ali Kabacalman, der bei Sions 4:0 gegen GC die Zügel im Mittelfeld zusammenhält und ebenfalls per Elfmeter trifft, steht ein weiterer Zentrumsspieler zur Wahl.

Hinzukommen zwei Offensivspieler, die am Ostersamstag traumhaft trafen: Daniel Dos Santos schoss Lugano gegen seinen Ex-Klub Thun mit einem Schlenzer zum Sieg, Shaqiri erwischte YB-Keeper Marvin Keller mit einem genialen Aussenristschuss. Beide gehörten auch abgesehen von ihren Toren zu den Aktivposten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos