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Wer ist dein Spieler der Super-League-Osterrunde?

Wer ist dein Spieler der 32. Super-League-Runde? Gib jetzt deine Stimme ab.
Publiziert: 09:11 Uhr
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Wer ist dein Spieler der 32. Runde?
Foto: Pius Koller
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Blick Sportdesk

Der 32. Super-League-Spieltag ist Geschichte. Daher suchen wir wieder den Spieler der Runde. Wer hat deiner Meinung nach am meisten überzeugt?

Das Servette-Urgestein Timothé Cognat, das nach dem Sieg gegen Luzern öffentlich seinen Wechselwunsch hinterlegt hat, überzeugt als Mittelfeldstratege und Torschütze. Lukas Görtler frisst beim St. Galler 2:1-Sieg gegen den FCZ Kilometer und übernimmt als Captain Verantwortung beim Penalty. Mit Ali Kabacalman, der bei Sions 4:0 gegen GC die Zügel im Mittelfeld zusammenhält und ebenfalls per Elfmeter trifft, steht ein weiterer Zentrumsspieler zur Wahl. 

Hinzukommen zwei Offensivspieler, die am Ostersamstag traumhaft trafen: Daniel Dos Santos schoss Lugano gegen seinen Ex-Klub Thun mit einem Schlenzer zum Sieg, Shaqiri erwischte YB-Keeper Marvin Keller mit einem genialen Aussenristschuss. Beide gehörten auch abgesehen von ihren Toren zu den Aktivposten.

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Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
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        FC Zürich
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