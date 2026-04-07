Der 32. Super-League-Spieltag ist Geschichte. Daher suchen wir wieder den Spieler der Runde. Wer hat deiner Meinung nach am meisten überzeugt?
Das Servette-Urgestein Timothé Cognat, das nach dem Sieg gegen Luzern öffentlich seinen Wechselwunsch hinterlegt hat, überzeugt als Mittelfeldstratege und Torschütze. Lukas Görtler frisst beim St. Galler 2:1-Sieg gegen den FCZ Kilometer und übernimmt als Captain Verantwortung beim Penalty. Mit Ali Kabacalman, der bei Sions 4:0 gegen GC die Zügel im Mittelfeld zusammenhält und ebenfalls per Elfmeter trifft, steht ein weiterer Zentrumsspieler zur Wahl.
Hinzukommen zwei Offensivspieler, die am Ostersamstag traumhaft trafen: Daniel Dos Santos schoss Lugano gegen seinen Ex-Klub Thun mit einem Schlenzer zum Sieg, Shaqiri erwischte YB-Keeper Marvin Keller mit einem genialen Aussenristschuss. Beide gehörten auch abgesehen von ihren Toren zu den Aktivposten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
32
-49
19