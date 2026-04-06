DE
FR
Abonnieren

Trotz Vertrag bis 2029
Servette-Urgestein will den Klub verlassen

Servette und Timothé Cognat gehen ab Sommer wohl getrennte Wege. Der Spieler erklärt nach dem Sieg gegen Luzern, die Genfer verlassen zu wollen.
Publiziert: 20:29 Uhr
|
Aktualisiert: 20:50 Uhr
Kommentieren
1/4
Timothé Cogant will Servette im Sommer verlassen.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
GM_BlickPortraits_05.jpg
Carlo Steiner und Tim Guillemin

Der Abgang von Timothé Cognat (28) bei Servette nimmt Formen an. Nach dem 3:0-Sieg gegen Luzern am Ostermontag, bei dem der Franzose zum 2:0 getroffen hat, bestätigt der Spieler die Gerüchte, die seit einigen Tagen durch Genf schwirrten. 

Der zentrale Mittelfeldspieler erklärt nach dem Spiel, dass er nach acht Jahren bei den Grenats einen Vereinswechsel im Sommer anstrebt – trotz laufendem Vertrag bis 2029.

«Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, aber ja, ich habe diesen Winter mit den Verantwortlichen darüber gesprochen. Ich bin nun seit acht Jahren hier und ich denke, es ist vielleicht an der Zeit, etwas Neues zu suchen. Sie haben mir gesagt, dass es möglicherweise eine Ausstiegsklausel geben würde», sagt er in der Mixed Zone. 

Cognat kam im Sommer 2018 zunächst per Leihe von seinem Jugendklub Olympique Lyon nach Genf, wurde dann nach einer Saison fest übernommen. In 316 Spielen für Servette erzielte er 26 Tore und lieferte 36 Assists. Wohin es ihn nach der Saison zieht, ist noch nicht bekannt. 

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Servette FC
        Servette FC