Servette und Timothé Cognat gehen ab Sommer wohl getrennte Wege. Der Spieler erklärt nach dem Sieg gegen Luzern, die Genfer verlassen zu wollen.

Der Abgang von Timothé Cognat (28) bei Servette nimmt Formen an. Nach dem 3:0-Sieg gegen Luzern am Ostermontag, bei dem der Franzose zum 2:0 getroffen hat, bestätigt der Spieler die Gerüchte, die seit einigen Tagen durch Genf schwirrten.

Der zentrale Mittelfeldspieler erklärt nach dem Spiel, dass er nach acht Jahren bei den Grenats einen Vereinswechsel im Sommer anstrebt – trotz laufendem Vertrag bis 2029.

«Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, aber ja, ich habe diesen Winter mit den Verantwortlichen darüber gesprochen. Ich bin nun seit acht Jahren hier und ich denke, es ist vielleicht an der Zeit, etwas Neues zu suchen. Sie haben mir gesagt, dass es möglicherweise eine Ausstiegsklausel geben würde», sagt er in der Mixed Zone.

Cognat kam im Sommer 2018 zunächst per Leihe von seinem Jugendklub Olympique Lyon nach Genf, wurde dann nach einer Saison fest übernommen. In 316 Spielen für Servette erzielte er 26 Tore und lieferte 36 Assists. Wohin es ihn nach der Saison zieht, ist noch nicht bekannt.

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