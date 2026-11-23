Gegen den FCZ erzielt Andrin Hunziker im zweiten Spiel hintereinander einen Doppelpack. Warum er in Zürich besonders gerne trifft und was sein Trainer sagt.

Darum gehts FCSG-Stürmer Andrin Hunziker trifft schon wieder doppelt

Anders als beim 2:1-Sieg zum Saisonstart gegen den FCZ gibts nun ein Remis

Trainer Enrico Maassen hofft, dass sein Stürmer weiter so performt

Björn Lindroos Redaktor Sport

Lange sieht man eigentlich nichts von St. Gallens Stürmer Andrin Hunziker (23). Doch dann steht er zweimal goldrichtig – und trifft im Dauerregen von Zürich doppelt. Auftrag als Stürmer mehr als erfüllt.

Erst muss er nach 50 Minuten eine tolle Vorlage von Daschner nur noch verwerten, dann schüttelt er 13 Minuten vor Schluss Gegenspieler Hack ab und köpfelt nach einer Ecke ein.

Dem gebürtigen Basler bedeuten die Tore gegen den FCZ besonders viel: «Es ist für mich als Basler immer schön, in Zürich ein Tor zu schiessen», sagt er nach der Partie gegenüber Blick. Seinen ersten Treffer bejubelt er vor der Südkurve, die mit Pfiffen reagiert. «Emotionen gehören dazu», sagt er grinsend.

Zweiter Doppelpack in Serie

Schon im ersten Spiel in dieser Saison traf Hunziker gegen den FCZ zum 2:1. Während es im Sommer noch der Siegtreffer war, haben diesmal die Zürcher das letzte Wort. Kurz vor Schluss trifft Hack nach einem Eckball zum 2:2. «Ein spätes Gegentor nach einem Standard tut immer weh», so Hunziker zum Ausgleich.

Persönlich läufts aber für den Stürmer, der im Sommer vom Jugendverein Basel in die Ostschweiz wechselte. Schon im letzten Ligaspiel – dem 5:0-Heimsieg gegen Lugano – traf er doppelt. Insgesamt hat er schon sechs Saisontore auf dem Konto.

«Perfektes Fussballwetter»

«Wenn ein Spieler in zwei Spielen hintereinander zwei Tore schiesst, dann ist das richtig gut», weiss auch sein Trainer Enrico Maassen (42) an der Pressekonferenz nach dem Spiel. «Er darf gerne so weitermachen», fügt er lachend an.

Hunziker lässt sich auch von den Umständen nicht bremsen. Während das Heimteam mit dem garstigen Wetter und dem schlechten Platz im Letzi hadert, lässt sich der Stürmer der Gäste davon nicht stören. Im Gegenteil. Er sagt lachend: «So macht es Spass. Perfektes Fussballwetter, so kommen Emotionen hoch.» Und er bestätigt es mit Toren.