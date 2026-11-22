Nach dem Remis gegen St. Gallen hadert der FCZ mit dem Rasen im heimischen Letzigrund. Trainer Koller spricht von zu vielen Spielen. Auch Captain Kamberi hat keine Freude. Nur einer findet es gar nicht so schlimm.

Darum gehts Der FCZ sichert sich gegen die Espen dank spätem Ausgleich noch einen Punkt.

Der Letzi-Untergrund sorgt für Ärger: Koller sieht die vielen Spiele als Problem.

Kamberi hadert mit dem Matsch, Hunziker geniesst dagegen das «perfekte Fussballwetter».

Was für ein Hudelwetter! Bei strömendem Regen und gut fünf Grad trennen sich der FCZ und St. Gallen 2:2. Während die Partie durchaus einiges zu bieten hat, sorgt der Rasen im Zürcher Letzigrund für ordentlich Ärger.

«Die Platzverhältnisse waren nicht gut», klagt Marcel Koller (66) nach der Partie. Und weiter: «Ich glaube, dass einfach zu viele Spiele drauf sind. Das muss man vielleicht einmal anschauen. Wir spielen Super League.»

Drei Spiele an einem Wochenende

Tatsächlich wird der Letzigrund an diesem Wochenende viel gebraucht. Am Freitagabend spielten bereits die GC‑Frauen gegen Basel (3:0) im Stadion. Nach den Männern des FCZ sind auch noch die Frauen gegen Yverdon dran. Ganz zum Unmut von Koller. «Wir hatten zwei Auswärtsspiele und dann war Länderspielpause. Heute bin ich erschrocken, als ich den Platz gesehen habe.»

Auch FCZ-Captain Lindrit Kamberi (27) ärgert sich über den Untergrund im eigenen Stadion: «St. Gallen hat es wohl mehr in die Karten gespielt. Uns fiel es schwer, unser Spiel auf diesem Platz aufzuziehen. In der Mitte war viel Matsch, es war wie ein Sumpf. Der Ball bleibt stecken. Da ist es schwer, flache Bälle zu spielen oder mal zu einem Dribbling anzusetzen», sagt er nach der Partie.

Hunziker hat Freude

Immerhin trifft der FCZ spät noch zum Ausgleich und wahrt so seine Serie. Seit acht Spielen haben die Zürcher nicht mehr verloren. Koller sagt: «Wir hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Die ersten 20 bis 30 Minuten haben wir eigentlich nur auf die Zeit geschaut», dann habe seine Mannschaft teilweise die nötige Ruhe gefunden, um nach vorne zu spielen. «Letztlich sind wir froh, dass wir den Ausgleich erzielen konnten.»

Derweil findet einer den Letzi-Rasen und das garstige Wetter gar nicht so schlimm. Im Gegenteil. St. Gallens Doppeltorschütze Andrin Hunziker sagt nach der Partie grinsend: «So macht es Spass. Perfektes Fussballwetter, so kommen Emotionen hoch». Sein Trainer Enrico Maassen spricht von einem «fantastischen Fussballspiel unter ganz schwierigen Bedingungen».

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