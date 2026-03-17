«Beim FCB ist nicht mehr nur der Trainer der Trottel»
Unter Stephan Lichtsteiner haben sich die Resultate des FC Basel, im Vergleich zu jenen unter Ludovic Magnin, nicht verbessert. Endlich scheint man beim FCB eingesehen zu haben, dass nicht alles am Trainer hängt, meint Blick-Fussball-Reporter Florian Raz.
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