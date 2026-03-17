«Ich sehe beim FCZ nichts, das mich positiv stimmt»
Beim FC Zürich läuft seit der Winterpause nur sehr wenig zusammen. Nur zwei Siege gegen die Abstiegskandidaten Winterthur und GC konnte Klub seither feiern. Mit Sorgenfalten blicken die «FORZA!»-Hosts auf den kriselnden Klub.
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