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Aufwärtstrend bei YB
«Die Idee mit Benito ist aus der Not geboren»

Bei YB scheint man im Aufwind zu sein. Aus den letzten vier Spielen gab es für die Stadtberner drei Siege, davon zwei in der Fremde. Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussball-Reporter Florian Raz sehen einen klaren Aufwärtstrend bei den Bernern.
Publiziert: 12:57 Uhr
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Tobias Wedermann und Florian Raz
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