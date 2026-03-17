Bei YB scheint man im Aufwind zu sein. Aus den letzten vier Spielen gab es für die Stadtberner drei Siege, davon zwei in der Fremde. Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussball-Reporter Florian Raz sehen einen klaren Aufwärtstrend bei den Bernern.
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