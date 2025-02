1/7 Auf Publikumsliebling Steffen (r.) kann Lugano-Trainer Croci-Torti wieder zählen – aber schon voll? Foto: Pius Koller

Auf einen Blick Lugano steht vor drei englischen Wochen mit Personalsorgen da

Trainer Croci-Torti ist gesperrt für nächstes Ligaspiel gegen FCZ

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Jetzt gibts drei englische Wochen am Stück für Lugano. Genauer: sechs Spiele in 19 Tagen. Doch schon vor dem Start gehen die Tessiner auf dem Zahnfleisch.

«Bottani hat sich in der letzten Sekunde im Abschlusstraining verletzt», berichtet Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti (42) nach der 0:1-Niederlage in Bern. Er hätte eigentlich in der Startelf stehen sollen anstelle von Steffen, der eben erst von einer Adduktorenverletzung zurückkommt.

Steffen macht zwar ein sehr gutes Spiel, ist fast in jedem gefährlichen Angriff beteiligt, verpasst ein Tor beim Schlenzer an die Latte (52.) nur knapp. Nach 78 Minuten, in einer heissen Phase, muss der 41-fache Nationalspieler aber vom Feld. Er hätte eigentlich nur eine Halbzeit spielen sollen. «Doch das Spiel war nicht so intensiv, weil es nicht so viele Umschaltmomente gab, es war ein taktisches Spiel. Deshalb konnte er mehr spielen», sagt Croci-Torti. Immerhin.

Croci-Torti gegen den FCZ gesperrt!

Doch Steffen und Bottani sind nicht die einzigen beiden, die dem Trainer Sorge bereitet haben oder bereiten. Croci-Torti: «Die verletzten Bottani, Aliseda, Marques und Valenzuela sind alles Spieler für die linke Seite.» Aliseda hat die letzten drei Spiele verpasst. Valenzuela die letzten zwei. Marques hat in diesem Jahr noch gar nicht gespielt. Genaue Rückkehr: unbekannt.

Weiter gehts am Mittwoch mit dem Mammut-Programm. Dann kickt Lugano im Cup-Viertelfinal gegen Promotion-Ligist Biel. Am Sonntag folgt das Heimspiel gegen den FCZ. Und da werden die Personalsorgen in diesem verrücktesten Meisterrennen mit vier Leadern nicht kleiner. Denn dann fehlt der Chef höchstpersönlich. Croci-Torti hat im Wankdorf in der Nachspielzeit zu stark reklamiert und Gelb abgeholt, ist im nächsten Ligaspiel gesperrt. Auch das noch.

