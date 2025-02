1/5 Karlo Letica boykottiert offenbar das Spiel gegen GC. Foto: Pius Koller

Karlo Letica (28) spielt seit August 2023 für Lausanne-Sport und hat sich seither zu einem der besten Goalies der Schweizer Super League entwickelt. Der Kroate ist einer der Führungsfiguren im Lausanner Überraschungsteam und für Trainer Ludovic Magnin unverzichtbar.

Gegen GC am Samstagabend steht Letica aber nicht im Kader der Waadtländer. Ist er verletzt? Krank? Handelt es sich um eine disziplinarische Massnahme? Nichts dergleichen. Der Grund ist gemäss Lausanne-Sportchef Stéphane Henchoz viel skuriller: Letica soll den Match gegen GC boykottieren.

Henchoz wirkt gelassen

«Es gibt eine Klausel in seinem Vertrag. Wegen dieser will er heute nicht spielen. Deshalb ist er nicht dabei», sagt Henchoz bei Blue. Was für eine Klausel das ist, erklärt Henchoz gleich selbst. Würde Letica eine bestimmte Anzahl an Spielen absolvieren, würde sich sein im Sommer auslaufender Vertrag automatisch verlängern – das will der Goalie offenbar nicht.

Henchoz: «Wir sind seit April 2024 in Verhandlungen und haben einige Angebote gemacht. Er will unsere Angebote bisher nicht annehmen.» Ob das ganze ein Nachspiel haben wird, lässt Henchoz offen. Klar ist aber, dass sich in diesem Zoff das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

Letica widerspricht Henchoz

Denn auch Letica äussert sich zu seiner Abwesenheit und widerspricht den Aussagen seines Sportchefs. «Ich habe eine Schulterverletzung, deswegen kann ich heute nicht spielen und konnte unter der Woche auch nicht trainieren.» Über vertragliche Details schreibt er bei Instagram: «Da sind Verhandlungen, aber gesund zu bleiben ist jetzt meine erste Priorität.»

Gegen GC steht letztlich Ersatzgoalie Thomas Castella im Tor.