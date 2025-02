Formstand BSC Young Boys

Nachdem die Berner in der heimischen Liga mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus fünf Spielen ins neue Jahr gestartet waren, folgte letztes Wochenende ein erster Dämpfer: Das Team von Trainer Giorgio Contini musste sich auswärts mit 1:0 auf der Winterthurer Schützenwiese geschlagen geben. YB steht aktuell mit 34 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und befindet sich damit auf dem Sprung in die Top 6 des Landes. Die Tabellensituation ist dabei äusserst umkämpft: Die Ränge acht bis drei trennen nur fünf Punkte.

Während die Offensive in den letzten beiden Heimspielen noch mit elf Toren brillierte, blieb das Team auswärts gegen Winterthur torlos. Nach der Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht möchte YB nun unbedingt auf die Erfolgsspur zurückkehren. Dafür wird gegen den aktuellen Leader der Credit Suisse Super League jedoch mit Sicherheit eine Glanzleistung nötig sein.