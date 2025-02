Erstes Spiel von Anfang an nach 15 Monaten leiden und zurückkämpfen – und dann das: Betim Fazliji verletzt sich erneut schwer, zieht sich wieder einen Kreuzbandriss zu.

1/5 St. Gallens Publikumsliebling Betim Fazliji zieht sich gegen den FC Basel erneut einen Kreuzbandriss zu. Foto: freshfocus

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Riesenpech für Betim Fazliji (25). Der Publikumsliebling des FC St. Gallen musste im Spiel gegen den FC Basel nach 7 Minuten verletzt vom Platz. Nun verkündet er auf Instagram die bittere Diagnose: Kreuzbandriss.

«Gestern hat sich mein Leben für die nächste Zeit drastisch verändert», schreibt Fazliji. «Ein Moment, eine Bewegung – und alles, wofür ich gearbeitet habe, steht plötzlich still. Kreuzbandriss. Ein Wort, das jeder Sportler fürchtet, aber eines, mit dem ich mich nun erneut auseinandersetzen muss.»

Besonders bitter: Er stand gegen Basel 15 Monate nach seiner Kreuzbandverletzung erstmals wieder in der Startelf. Nun der erneute brutale Rückschlag. Nach dem linken Knie im November 23 ist nun das rechte Knie betroffen.

Fazliji gibt sich kämpferisch: «Das ist kein Ende, sondern eine neue Herausforderung. Eine, die mir zeigen wird, wie stark ich wirklich bin.» Er wisse, dass der Weg zurück hart wird. «Es wird Tage geben, an denen ich zweifle, an denen ich frustriert bin und an denen ich mir wünsche, alles wäre anders. Aber ich werde kämpfen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Verletzungsschicksal von Fazliji berührt Teamkollegen sowie Gegner. Unter anderem FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi, der für ihn eingewechselte Bastien Toma oder Felix Mambimbi unterstützen ihn auf Insta. Auch FCB-Keeper Marwin Hitz macht ihm Mut.