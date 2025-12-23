DE
So gehts weiter im Winter
FCB reist nach Südspanien, die Zürcher bleiben zu Hause

Nach der letzten Runde des Jahres gehen die Super-Ligisten in die kurze Weihnachtspause. Bereits am 29. Dezember nimmt Lausanne wieder das Training auf, nach dem Jahreswechsel reist gut die Hälfte der Liga in den Süden.
Publiziert: vor 37 Minuten
1/6
Ludovic Magnin und sein Team bereiten sich in Marbella auf die Rückrunde vor.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Super League Winterpause endet am 14. Januar mit Servette gegen Lausanne
  • Gut die Hälfte der Liga reist für Trainingslager in den Süden
  • Fünf Klubs verzichten auf Vorbereitung in wärmeren Gefilden

Christian Finkbeiner

Die Winterpause in der Super League ist so kurz wie noch nie. Bereits am 14. Januar geht es mit dem Nachholspiel Servette gegen Lausanne weiter. Wenig überraschend sind es deswegen die Waadtländer, die am 29. Dezember als erstes Team den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Auch Sion, das die verschobene Partie gegen Winterthur noch nachholen muss (neu am 14. Januar), steigt im alten Jahr wieder ins Training ein (30. Dezember).

Gut die Hälfte der Liga reist Anfang Jahr für ein Trainingslager in den Süden. Titelverteidiger Basel schlägt vom 2. bis am 10. Januar seine Zelte in Marbella auf. «Die Plätze dort sind im Januar in einem Top-Zustand», sagt Ludovic Magnin. Hinzu komme, dass ein Trainingslager im Winter mehr Sinn mache als im Sommer, da es in Sachen Transfers etwas ruhiger sei, so der FCB-Coach.

Ebenfalls nach Spanien zieht es St. Gallen, Lugano und Servette. Sion reist nach Tunesien, YB und Winterthur fliegen nach Belek in die Südtürkei. Beim Tabellenletzten der Super League wird der Trainingsplatz in der Winterpause saniert.

Fünf Klubs verzichten auf eine Vorbereitung in wärmeren Gefilden. Aber nicht nur aus Kostengründen. «Die Zeit ist ein wenig knapp», sagt GC-Trainer Gerald Scheiblehner. Zudem gingen wegen der Reise zwei Trainingstage verloren. Und der Körper braucht aufgrund des Klimawechsels jeweils wieder eine kurze Angewöhnung.

Auch Leader Thun verzichtet auf ein Trainingslager, ebenso der FCZ und Luzern. Allerdings planen die Zentralschweizer einen Teamevent. Dieser wird nach dem Testspiel am 5. Januar in Stuttgart gegen den Bundesligisten stattfinden. Ob ein Zweiter wie letztes Jahr in Engelberg folgt, bleibt abzuwarten. Auch Lausanne bleibt in der Schweiz. Der Kunstrasen im Stade de la Tuilière bietet ausgezeichnete Trainingsbedingungen.

Thun (1.)

Trainingsstart: 2. Januar.
Trainingslager: keines.
Testspiele: 4. Januar in Karlsruhe, 10. Januar gegen Stade-Lausanne-Ouchy, 14. Januar gegen Wil.

St. Gallen (2.)

Trainingsstart: 2. Januar.
Trainingslager: 3. bis 10. Januar in Benalup (Sp).
Testspiele: am 7. und 10. Januar (Gegner noch offen).

Lugano (3.)

Trainingsstart: 2. Januar.
Trainingslager: 2. bis 9. Januar in Benidorm (Sp).
Testspiele: 5. Januar gegen Köln (15.30 Uhr), 9. Januar gegen Viktoria Pilsen (10.30 Uhr).

Basel (4.)

Trainingsstart: 2. Januar.
Trainingslager: 2. bis 10. Januar in Marbella (Sp).
Testspiele: 6. Januar gegen Slavia Prag (15.00 Uhr), 9. Januar gegen Elversberg (14.00 Uhr).

YB (5.)

Trainingsstart: 2. Januar.
Trainingslager: 3. bis 11. Januar in Belek (Tür).
Testspiele: am 7. und 10. Januar (Gegner noch offen).

Sion (6.)

Trainingsstart: 30. Dezember.
Trainingslager: 2. bis 10. Januar in Tabarka (Tun).
Testspiele: 6. Januar (Gegner noch offen), 9. Januar gegen Zulte Waregem.

Zürich (7.)

Trainingsstart: 3. Januar.
Trainingslager: keines.
Testspiele: 10. Januar in Kaiserslautern.

Luzern (8.)

Trainingsstart: 2. Januar.
Trainingslager: keines.
Testspiele: 5. Januar in Stuttgart (14.00 Uhr), 10. Januar gegen Altach.

Lausanne (9.)

Trainingsstart: 29. Dezember.
Trainingslager: keines.
Testspiele: 4. Januar (Gegner noch offen), 8. Januar gegen Xamax (10.45 Uhr) und Nyon (15.30 Uhr).

Servette (10.)

Trainingsstart: 2. Januar.
Trainingslager: 4. bis 10. Januar in Murcia (Sp).
Testspiele: 7. Januar gegen Kiel (15 Uhr), 10. Januar gegen Mechelen (11 Uhr).

GC (11.)

Trainingsstart: 3. Januar.
Trainingslager: keines.
Testspiel: 10. Januar in Nürnberg (12 Uhr).

Winterthur (12.)

Trainingsstart: 2. Januar.
Trainingslager: 3. bis 10. Januar in Belek (Tür).
Testspiele: 6. Januar gegen Magdeburg, 9. Januar gegen 1860 München.

