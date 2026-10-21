DE
FR
Abonnieren

Herber Rückschlag für die Genfer
Servette-Urgestein Stevanovic fällt lange aus

Servettes Miroslav Stevanovic musste am Meniskus operiert werden und fehlt den Genfern monatelang.
Publiziert: 14:18 Uhr
Kommentieren
Miroslav Stevanovic wird Servette nach einer Knieoperation lange fehlen.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Wie befürchtet, ist die Verletzung von Miroslav Stevanovic (36) schwer. Der Bosnier hatte sich Anfang Oktober – bei einem «harmlosen Zusammenprall», wie es Trainer Jocelyn Gourvennec nannte – am Meniskus verletzt. Mittlerweile wurde das Grenat-Urgestein (358 Spiele, 85 Tore, 109 Vorlagen) am Knie operiert.

In den nächsten circa sechs Monaten wird Mica – wie der Offensivspieler genannt wird – nicht auf dem Platz stehen, teilt der Klub mit.

Stevanovic reiht sich damit in die Verletztenliste ein, auf der bereits Mittelfeldmotor Timothé Cognat (28), Millionen-Neuzugang David Datro Fofana (23) und Goalie-Routinier Jérémy Frick (33) und Youngster Benoît Sida (19) stehen.

Noch näher dran an Servette
teaser_image_sl_servette.png

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zu Thema
teaser_image_transfer (1).png
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
teaser_image_sl_servette.png
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
teaser_image_sl.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
20250426173315843.jpg
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
brack super league
Super League
20770543 entity_logo_servettefc
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        brack super league
        Super League
        20770543 entity_logo_servettefc
        Servette FC