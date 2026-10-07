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In Testspiel verletzt
Servette-Millionen-Neuzugang fällt aus

Verletzungssorgen bei Servette: Neuzugang David Datro Fofana fällt aus.
Publiziert: vor 3 Minuten
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David Datro Fofana hat sich in einem Testspiel verletzt. (Archivbild)
Foto: Zamir Loshi
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Servette muss sechs Wochen auf David Datro Fofana (23) verzichten.

Der Mittelstürmer, der im Sommer für gut zwei Millionen Franken von Chelsea nach Genf gewechselt ist, hat sich in einem Testspiel verletzt, teilt der Verein auf X mit. In bisher fünf Spielen für Servette hat der Mann aus der Elfenbeinküste ein Tor erzielt.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
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9
-11
8
11
FC Vaduz
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9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
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9
-8
6
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