Carlo Steiner Redaktor Sport

Servette muss sechs Wochen auf David Datro Fofana (23) verzichten.

Der Mittelstürmer, der im Sommer für gut zwei Millionen Franken von Chelsea nach Genf gewechselt ist, hat sich in einem Testspiel verletzt, teilt der Verein auf X mit. In bisher fünf Spielen für Servette hat der Mann aus der Elfenbeinküste ein Tor erzielt.

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