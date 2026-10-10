Miroslav Stevanovic fällt mit einer Meniskusverletzung aus und muss wohl operiert werden. Trainer Jocelyn Gourvennec könnte deshalb das System umstellen. Rückt der 22-jährige Jarrell Simo im Rhone-Derby ins Zentrum? Hier kommt das Servette-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Miroslav Stevanovic ist verletzt! Der 36-jährige Bosnier hat sich Anfang Woche im Training bei einem «harmlosen Zusammenprall» am Aussenmeniskus verletzt. «Wir wissen noch nicht, wie lange er ausfallen wird. Wahrscheinlich muss er aber operiert werden», sagt Trainer Jocelyn Gourvennec. Eine ganz schlechte Nachricht für Servette – auch wenn der geniale Spielmacher seit Saisonbeginn noch nicht überzeugen konnte.

Die grosse Frage

Wie stellt Jocelyn Gourvennec sein Team ohne Miroslav Stevanovic auf? Der Bosnier ist der einzige Spieler im Kader, der die Zehnerposition übernehmen kann. Wechselt der Trainer deshalb vom 4-3-2-1 auf ein 4-3-3, in dem der junge Jarrell Simo eine zentrale Rolle im Mittelfeld erhält? Durchaus möglich. Auch eine Umstellung auf drei Innenverteidiger ist eine Option.

Gesagt ist gesagt

«Für mich war immer klar, dass ich bei Servette bleiben will. Es gab Interesse von anderen Klubs, aber ich wollte meinen Weg hier fortsetzen.» Das sagt Jarrell Simo, der sich mit 22 Jahren gerade seinen Platz in der Super League erkämpft. Er ist der Sohn von Augustine Simo. Der frühere kamerunische Nationalspieler nahm an der WM 1998 teil und spielte einst im Mittelfeld des FC Zürich und des FC Aarau.

Die Blick-Prognose

Die Rhone-Derbys bieten immer reichlich Spektakel. Doch neben dem Resultat interessiert diesmal vor allem, wie gut Servette nach drei Wochen ohne Spiel als Mannschaft funktioniert. Die Genfer müssen dringend mehr Zusammenhalt und Automatismen entwickeln. Sonst droht ihnen ein schwieriger Jahresabschluss. Blick tippt auf einen Servette-Sieg mit vielen Toren: 3:2 oder 4:3!

Mögliche Aufstellung

Gertmonas; Maceiras, Rouiller, Burch, Mazikou; Douline, Naressi; Lopes, Lambourde, Njoh; Mutandwa.

Wer fehlt?

Jeremy Frick, David Datro Fofana, Miroslav Stevanovic, Yoan Severin, Timothé Cognat (alle verletzt), Dylan Bronn, Lamine Fomba und Ablie Jallow (alle nicht im Aufgebot).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

Mutandwa 4,2 Cognat 4,2 Rouiller 4,1

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Der Schiedsrichter

Nico Gianforte leitet die Partie. VAR ist Luca Piccolo.

Der Gegner

Winsley Boteli ist Sions Trumpf: Der Stürmer steht bereits bei sechs Toren und vier Vorlagen. Dazu zeigte das Team von Didier Tholot beim 1:1 gegen den FCZ auch in langer Unterzahl Widerstandskraft. Die Walliser sind eine hohe Hürde – hier gehts zum Sion-Inside.

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10. Runde

Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr

So., GC – YB 14.00 Uhr

So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr

So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr