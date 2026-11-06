Von einer «Riesenehre» spricht FCZ-Goalie Silas Huber, als er auf sein Nati-Aufgebot angesprochen wird. Wer ihn kontaktierte. Und welcher Ex-FCZ-Coach sich an Lindrit Kamberi erinnert hat.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Thibaut Courtois! Silas Huber zögert keine Sekunde, als er auf seine persönliche Nummer 1 angesprochen wird. «Er ist für mich der Beste. Weil er Schüsse gehalten hat, von denen niemand dachte, dass man sie überhaupt halten kann.»

Auch Huber hat schon solche Paraden gezeigt. Im Derby gegen GC in der letzten Saison zum Beispiel, als er ein Geschoss von Jonathan Asp Jensen entschärfte und massgeblichen Anteil daran hatte, dass der FCZ nicht in den Abstiegsstrudel geriet.

Anruf von Foletti

Obwohl damals erst 20 Jahre alt, wird der Goalie nach der Degradierung von Stammkeeper Yanick Brecher ins kalte Wasser geworfen und hält dem enormen Druck stand. Auch in dieser Saison ist der Goalie ein sicherer Rückhalt. Zur Belohnung gibts ein Aufgebot für die A-Nati; zum ersten Mal seit über sechs Jahren, als der heutige FCB-Spieler Becir Omeragic aufgeboten wurde, steht wieder ein FCZ-Spieler im Nati-Kader.

Am Mittwoch kommt jener Anruf, den Huber nach eigener Aussage «nicht erwartet» hatte: Am anderen Ende der Leitung: Patrick Foletti. «Ich habe seine Nummer gespeichert, weil er viel mit jüngeren Goalies im Austausch ist», sagt Huber.

Von «einer Riesenehre» spricht Huber. Und davon, dass er unzählige Nachrichten erhalten habe. Auch von ehemaligen U21-Nati-Kollegen, die den Sprung ins A-Team schon früher geschafft hatten. Johan Manzambi zum Beispiel. «Es ist krass, was für eine Entwicklung er hinter sich hat», sagt Huber. Er selbst kann ebenfalls nicht klagen. Noch vor einem Jahr war er beim FCZ hinter Brecher bloss die Nummer zwei, nun klopft er mit erst 21 Jahren an die Tür zur Nationalmannschaft.

Foda erinnert sich an Kamberi

Sechs Jahre älter ist FCZ-Captain Lindrit Kamberi, der ebenfalls sein erstes Aufgebot für die Nationalmannschaft erhalten hat. Aus dem Kosovo, dem Team des ehemaligen FCZ-Trainers Franco Foda. «Wir hatten damals zwar sportlich eine schwierige Zeit, aber immer eine gute Bindung», sagt Kamberi. Und er ist davon überzeugt, dass er der jungen kosovarischen Mannschaft mit seiner Erfahrung helfen kann.

Am Samstag in einer Woche trifft der Kosovo in der Nations League zu Hause auf Israel, die Schweiz spielt einen Tag früher auswärts gegen Slowenien.