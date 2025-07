Julian von Moos wird dem FCL verletzt fehlen. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Luzerns Julian von Moos fällt zwei bis drei Wochen aus. Foto: Pius Koller

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Am Wochenende zählte Julian von Moos (24) zu den vielen Luzerner Neuzugängen, die beim Saisonauftakt gegen GC auf Anhieb performten. Nun aber der Rückschlag: Wie der FCL in einer Medienmitteilung schreibt, hat sich der Thurgauer eine leichte Adduktorenverletzung zugezogen und wird voraussichtlich für die kommenden zwei bis drei Wochen ausfallen.

Von Moos’ jüngste Verletzung reiht sich in eine sonst schon lange Verletzungshistorie ein. Allein in den letzten beiden Spielzeiten musste der blitzschnelle Angreifer wegen verschiedenen Blessuren insgesamt 29 Spiele auslassen. 18 davon hat er in der Vorsaison bei Servette wegen einer Mittelfussfraktur verpasst.

Nun folgt für von Moos der erste Ausfall als FCL-Spieler. Wer gegen den FCZ am nächsten Sonntag seine Position in der Startelf übernehmen wird, ist noch offen. Eine Möglichkeit ist Youngster Lucas Ferreira (18), der schon gegen GC für von Moos reingekommen ist und schliesslich das Spiel mit seinem Treffer zum 3:2 entschieden hat.