Kevin Behrens ist kaum zu stoppen. Mit seinem elften Saisontor gegen Sion stellt der Deutsche einen persönlichen Rekord in der höchsten Liga auf und erlebt eine der erfolgreichsten Spielzeiten seiner Karriere.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kevin Behrens erzielt bisher 11 Tore – erstmals in einer Top-Liga eines Landes

Hannes Delcroix bleibt ungeschlagen: Vier Spiele, drei Siege, ein Remis

Georgios Koutsias (22) hat in den letzten Runden zahlreiche Chancen erhalten, um sein Potenzial als Stammspieler zu zeigen – genutzt hat er sie jedoch kaum. Das Spiel gegen Sion war sinnbildlich dafür: Der Grieche enttäuschte auf ganzer Linie und wurde auch von anderen Medien als einer der schwächsten Akteure bewertet. Ganz anders sein «Feind» Kevin Behrens (35): Der Deutsche kam von der Bank und entschied die Partie. Viel spricht deshalb dafür, dass Behrens gegen Luzern wieder von Beginn an aufläuft.

Die grosse Frage

Wie viele Tore schiesst Kevin Behrens in dieser Saison noch? Mit seinem Treffer gegen Sion steht der Deutsche bereits bei elf Saisontoren – so viele wie noch nie in der höchsten Liga eines Landes. Überhaupt erlebt Behrens eine der erfolgreichsten Spielzeiten seiner Karriere. Nur für Sandhausen in der 2. Bundesliga (14 Tore 2019/20 und 13 Tore 2020/21) sowie für Saarbrücken in der Regionalliga Südwest (19 Tore 2017/18) traf er bislang noch häufiger.

Gesagt ist gesagt

«Wir waren frustriert», sagt Mattia Croci-Torti (42) über die jüngste Niederlage gegen GC. Umso wichtiger war es für die Bianconeri, möglichst schnell wieder auf die Siegesstrasse zurückzukehren – was ihnen gegen Sion gelungen ist. Nun wollen sie gegen den Lieblingsgegner aus Luzern, gegen den sie zuletzt fünfmal in Folge gewonnen haben, den nächsten Schritt machen und eine neue Siegesserie starten.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Mahmoud, Cimignani; Steffen, Behrens.

Wer fehlt?

Dos Santos (gesperrt).

Hast du gewusst, dass ...

Lugano zu diesem Zeitpunkt noch nie so viele Punkte auf dem Konto hatte wie aktuell. Entsprechend verteidigt Croci-Torti die laufende Saison, die von manchen Tessinern kritisch beäugt wird: «Manchmal scheint es, als würden wir eine ungenügende Saison spielen, aber diese Punkte kann uns niemand mehr wegnehmen.»

Aufgepasst auf

Hannes Delcroix. Der Winterneuzugang, erweist sich bei Lugano als erhoffte Verstärkung. In allen bisher absolvierten Spielen lieferte er konstant ab – und mit ihm auf dem Platz blieb das Team ungeschlagen: vier Partien, drei Siege und ein Unentschieden. Umso grösser ist das Bedauern, dass Delcroix einige Partien wegen einer Adduktorenverletzung verpasste.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

Grgic 4,4 Von Ballmoos 4,3 Delcroix 4,3 (vier Spiele)

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam leitet das Spiel im Cornaredo. Johannes von Mandach ist als VAR für das Spiel angesetzt.

Der Gegner

In der jüngsten Vergangenheit hatte Lugano die Luzerner stets im Griff. Ob das auch am Samstag so ist? Hier erscheint das Luzern-Inside.

29 Runde

Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr

Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr

Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr

So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr

So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr

So., YB - Thun, 16.30 Uhr

