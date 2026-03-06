DE
FR
Abonnieren

Schon elf Tore in dieser Saison
Behrens ist in der Super League auf Rekordkurs

Kevin Behrens ist kaum zu stoppen. Mit seinem elften Saisontor gegen Sion stellt der Deutsche einen persönlichen Rekord in der höchsten Liga auf und erlebt eine der erfolgreichsten Spielzeiten seiner Karriere.
Publiziert: vor 43 Minuten
Kommentieren
1/5
Kevin Behrens ist bei Lugano der klar gefährlichste Stürmer.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kevin Behrens erzielt bisher 11 Tore – erstmals in einer Top-Liga eines Landes
  • Hannes Delcroix bleibt ungeschlagen: Vier Spiele, drei Siege, ein Remis
  • Lugano glänzt mit Rekordpunkten, trotz Kritik von Tessiner Fans
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die News der Woche

Georgios Koutsias (22) hat in den letzten Runden zahlreiche Chancen erhalten, um sein Potenzial als Stammspieler zu zeigen – genutzt hat er sie jedoch kaum. Das Spiel gegen Sion war sinnbildlich dafür: Der Grieche enttäuschte auf ganzer Linie und wurde auch von anderen Medien als einer der schwächsten Akteure bewertet. Ganz anders sein «Feind» Kevin Behrens (35): Der Deutsche kam von der Bank und entschied die Partie. Viel spricht deshalb dafür, dass Behrens gegen Luzern wieder von Beginn an aufläuft.

Die grosse Frage

Wie viele Tore schiesst Kevin Behrens in dieser Saison noch? Mit seinem Treffer gegen Sion steht der Deutsche bereits bei elf Saisontoren – so viele wie noch nie in der höchsten Liga eines Landes. Überhaupt erlebt Behrens eine der erfolgreichsten Spielzeiten seiner Karriere. Nur für Sandhausen in der 2. Bundesliga (14 Tore 2019/20 und 13 Tore 2020/21) sowie für Saarbrücken in der Regionalliga Südwest (19 Tore 2017/18) traf er bislang noch häufiger.

Gesagt ist gesagt

«Wir waren frustriert», sagt Mattia Croci-Torti (42) über die jüngste Niederlage gegen GC. Umso wichtiger war es für die Bianconeri, möglichst schnell wieder auf die Siegesstrasse zurückzukehren – was ihnen gegen Sion gelungen ist. Nun wollen sie gegen den Lieblingsgegner aus Luzern, gegen den sie zuletzt fünfmal in Folge gewonnen haben, den nächsten Schritt machen und eine neue Siegesserie starten.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi, Grgic, Mahmoud, Cimignani; Steffen, Behrens.

Wer fehlt?

Dos Santos (gesperrt).

Mehr zur Liga
FCZ-Coach und -Abwehrboss hauen auf eigenes Team drauf
Mit Video
Gespenstische Stimmung
Fan-Reaktion nach FCZ-Tiefschlag spricht Bände
Seoane erwischt FCL-Frick mit Fünfer-Experiment auf falschem Fuss
Trainer-Kniff geht auf
Seoane erwischt FCL-Frick mit Fünfer-Experiment auf falschem Fuss
FCB hat zwei Super-League-Goalies im Visier
Wer tritt Hitz-Nachfolge an?
FCB hat zwei Super-League-Goalies im Visier
Fragwürdige Aussagen von Servette-Trainer im Abstiegskampf
«Kann ja nicht selber spielen»
Fragwürdige Aussagen von Servette-Trainer im Abstiegskampf

Hast du gewusst, dass ...

Lugano zu diesem Zeitpunkt noch nie so viele Punkte auf dem Konto hatte wie aktuell. Entsprechend verteidigt Croci-Torti die laufende Saison, die von manchen Tessinern kritisch beäugt wird: «Manchmal scheint es, als würden wir eine ungenügende Saison spielen, aber diese Punkte kann uns niemand mehr wegnehmen.»

Aufgepasst auf

Hannes Delcroix. Der Winterneuzugang, erweist sich bei Lugano als erhoffte Verstärkung. In allen bisher absolvierten Spielen lieferte er konstant ab – und mit ihm auf dem Platz blieb das Team ungeschlagen: vier Partien, drei Siege und ein Unentschieden. Umso grösser ist das Bedauern, dass Delcroix einige Partien wegen einer Adduktorenverletzung verpasste.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

  1. Grgic 4,4
  2. Von Ballmoos 4,3
  3. Delcroix 4,3 (vier Spiele)

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam leitet das Spiel im Cornaredo. Johannes von Mandach ist als VAR für das Spiel angesetzt.

Der Gegner

In der jüngsten Vergangenheit hatte Lugano die Luzerner stets im Griff. Ob das auch am Samstag so ist? Hier erscheint das Luzern-Inside. 

29

Runde

Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr
Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr
Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr
So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr
So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB - Thun, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lugano
        FC Lugano