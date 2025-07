FCSG-Stütze Daschner fällt mehrere Monate aus

1/4 Bittere Nachricht für Lukas Daschner. Foto: freshfocus

Hiobsbotschaft für den FC St. Gallen: Wie die Espen am Mittwochmorgen mitteilen, fällt Lukas Daschner für mehrere Monate aus. In erst seinem zweiten Training seit seiner Rückkehr in die Ostschweiz sprang dem Mittelfeldspieler in einem Zweikampf die linke Kniescheibe heraus. Daschner muss sich nun einer Operation unterziehen.

Daschner kam Anfang Februar auf Leihbasis vom VfL Bochum zum FC St. Gallen. Innert Kürze etablierte sich der 26-Jährige im Mittelfeld der Espen – und musste nach Saisonende nach Deutschland zurückkehren. Weil St. Gallen die im Vertrag als Kaufoption verankerte Summe von 900'000 Franken nicht bezahlen wollten, kam es zu intensiven Verhandlungen um den «Ruhrpott-Messi». Die Parteien einigten sich schliesslich und Daschner erhielt erst Anfang Woche einen Vertrag bis 2028. Nur zwei Tage nach seiner Ankunft beim Team fällt er nun lange aus.

