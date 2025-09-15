Nach der 2:3-Pleite gegen Sion fährt Uli Forte VAR Nico Gianforte frontal an den Karren. Haben die Aussagen des Winti-Trainers Konsequenzen?

1/7 Uli Forte ist nach dem Spiel gegen Sion wieder bedient. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Uli Forte kritisiert VAR-Entscheidung nach Winterthurs Niederlage gegen Sion

Forte wirft VAR-Schiedsrichter Gianforte vor, das Spiel erneut verpfiffen zu haben

Forte wurde im Februar für zwei Spiele gesperrt nach Kritik an SFL

Stefan Kreis Reporter Fussball

Es ist fies. Da brüllt Uli Forte 90 Minuten lang in der Gegend rum, peitscht seine Mannschaft nach vorne, strapaziert sein Organ bis aufs Äusserste. Und dann muss er seine angeschlagenen Stimmbänder hinterher auch noch für eine Schiri-Schelte beanspruchen.

Auf die Frage, wie schwierig es sei, nach einer solchen Pleite wie gegen Sion positiv zu bleiben, antwortet Forte: «Sehr schwierig. Vor allem, wenn man das 2:1 erzielt und dann der VAR einschreitet.»

Ungefragt fährt der Winti-Trainer jenem Mann an den Karren, der vor dem Videobildschirm gesessen hat: «Herr Gianforte (der VAR, Anm. d. Red.) hat unser Spiel ein weiteres Mal verpfiffen. Im Letzigrund am Abend zuvor wird alles laufengelassen und hier wird das 2:1 zurückgenommen? Das geht nicht. Das ist keine Linie. Wir krampfen die ganze Woche und sind am Ende die, die ohne Punkte da stehen. Es fängt wieder so an, wie es letzte Saison war. Muss ich jetzt wieder Sperren einfangen?»

4:11 Highlights im Video: Lukembila übertölpelt Goalie Kapino mit Bogenlampe

Letzte Saison wurde Forte gesperrt

Im Februar wurde Forte für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen, weil er im Spiel gegen Luzern erst vom Platz geflogen war, ehe er hinterher die Swiss Football League (SFL) verbal attackiert hatte. Grund: Eine lachhafte Rote Karte gegen seinen Verteidiger Tobias Schättin.

Zwei Wochen zuvor hatte Forte eine Verschwörung der SFL gegen den FC Winterthur gewittert und vor laufenden Kameras den legendären «Wenn sie uns nicht in der Liga haben wollen, sollen sie uns das sagen»-Satz geäussert.

Nach dem FCL-Spiel sagte der Winti-Coach:«Ich muss die Niederlage auf meine Kappe nehmen. Ich habe nach dem FCZ-Spiel Tatsachen angesprochen. Das ist bei ein paar Leuten wahrscheinlich nicht gut angekommen. Ich muss mich bei meinem Team entschuldigen. Weil ich letzte Woche Fakten erzählt habe, waren ein paar Leute verärgert und es gab nun eine Retourkutsche.»

Damals war ebenfalls Nico Gianforte als VAR im Einsatz. Aus diesem Grund spricht Forte nach der gestrigen Niederlage gegen Sion davon, ein «weiteres Mal von Gianforte verpfiffen» worden zu sein. Ob die Aussagen erneut Konsequenzen haben werden?