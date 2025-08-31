DE
Forte hofft, dass er bleibt
Winti-Stürmer zu Schalke? So stehts im Gomis-Poker

Hat Christian Gomis am Samstag seine letzte Partie im Dress des FC Winterthur bestritten? Beim möglichen Transfer zu Schalke spielt Moussa Sylla das Zünglein an der Waage.
Publiziert: 20:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Geht er, oder bleibt er? Winterthurs Christian Gomis (rechts).
Foto: keystone-sda.ch
Tobias Wedermann und Yannick Peng

«Ich hoffe nicht, dass er geht», sagte Winterthur-Trainer Uli Forte nach der 1:3-Niederlage gegen den FCZ am Samstag. Gemeint ist Christian Gomis (25), der im Kantonsderby zum zwischenzeitlichen 1:2 traf. Blick hatte bereits am Freitag über das Interesse von Schalke (2. Bundesliga) am Winterthurer Stürmer berichtet.

Kommt nun weitere Bewegung in die Sache? Transferjournalist Santi Aouna gibt am Sonntagabend an, dass sich Winterthur und Schalke einig sein sollen. Ihm zufolge seien die Königsblauen bereit, für den Stürmer aus dem Senegal 1,5 Millionen Euro Ablöse hinzublättern und Gomis mit einem Vertrag bis 2029 auszustatten.

Gemäss Blick-Infos ist der Deal noch nicht zu 100 Prozent in trockenen Tüchern und auch die Ablösesumme dürfte tendenziell nicht so hoch ausfallen. Das Zünglein an der Waage spielt Moussa Sylla (25). Erst wenn der Malier Schalke verlässt, wird Gomis verpflichtet.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

