1/5 Die Liga reduziert Bénie Traorés Sperre von zwei auf ein Spiel. Sie gibt damit dem Rekurs des FCB statt. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Rekurs des FC Basel war erfolgreich. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) hat die Sperre von Bénie Traoré von zwei auf ein Spiel reduziert. Diese Partie hat der Ivorer gegen GC bereits abgesessen. Damit ist er beim Rückrundenauftakt in Lugano (19. Januar) wieder spielberechtigt.

«Es konnte gewisse mildernde Gründe zugunsten des Spielers berücksichtigt werden, wie die Tatsache, dass Traoré – bevor er mit dem Knöchel des Gegners in Kontakt kam – eindeutig den Ball spielte, voll auf den Ball konzentriert war und leicht ausrutschte, was wohl die Intensität des Kontakts erhöht», begründet Einzelrichter Pascal Tschan das Urteil. Er folgt damit in groben Zügen der Argumentation, mit der der FCB den Einspruch begründet hat.

Beim Spiel der Basler in St. Gallen (1:1) am 8. Dezember traf der Stürmer bei der Vorarbeit zum vermeintlichen Ausgleichstor Jordi Quintilla mit der offenen Sohle über Knöchelhöhe. Schiedsrichter Lionel Tschudi (35) nahm den Treffer zurück und verwies Traoré des Platzes. Der Entscheid sorge für grosse Diskussionen und brachte beispielsweise auch Xherdan Shaqiri auf die Palme.