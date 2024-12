Die Super League startet mit einem Kracher ins neue Jahr: Leader Lugano und das zweitplatzierte Basel treffen aufeinander. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Wie die Swiss Football League (SFL) mitteilt, hat sie in Absprache mit den TV-Partnern die Spiele und einen Teil der Anspielzeiten der Runden 23 bis 33 der Super League und der zweiten Saisonhälfte der Challenge League für die Saison 2024/25 festgelegt.

In der Super League wurden die Runden 23 bis 33 angesetzt. Aufgrund des Modus' bestreiten die 12 Klubs unterschiedlich viele Heimspiele (5 oder 6). Dabei sei die Situation der letzten Saison berücksichtigt und die ungleiche Anzahl Heimspiele ausgeglichen worden.

Die ersten Paarungen im neuen Jahr werden Sion gegen GC und YB gegen Winterthur sein. Die Spiele finden am 18. Januar um 18 Uhr statt. Am Sonntag kommt es dann direkt zum Spielenspiel zwischen Leader Lugano und dem zweitplatzierten FCB. Das Spiel im Tessin findet am Sonntag, 19. Januar um 16.30 Uhr statt.

Die weiteren Spiele der ersten Runde: Servette – St. Gallen, FCZ – Yverdon und Lausanne – Luzern. Alle Spiele und Runden findest du in der Galerie.

Auch die definitiven Anspielzeiten für die Runden 23 bis 32 stehen bereits fest. Die endgültige Ansetzung der 33. Runde vom Osterwochenende erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der sportlichen Ausgangslage.

In der Challenge League geht es am 24. Januar los. Du findest alle Spiele in der Galerie unten.

