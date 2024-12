1/7 Lausanne-Sport begeistert die Super League und ist mit Alvyn Sanches sowie zwei seiner Mitspieler in der Top-Elf der bisherigen Super-League-Saison. Foto: keystone-sda.ch

Die Top-Elf bis zur Winterpause

Lausanne-Sport ist aktuell das Team der Liga. Die Leistungen der letzten Wochen spiegeln sich auch im Top-Team der Hinrunde von Blick wider. Besonders der U21-Nati-Youngster Alvyn Sanches ist in der Top 11 der ersten 18 Spieltage mehr als gesetzt. Gleiches gilt für die Skorer Renato Steffen, Dereck Kutesa und Rückkehrer Xherdan Shaqiri. Aufsteiger Sion, der bisher mehr als überzeugende Auftritte hingelegt hat, ist mit Joël Schmied in der Defensive vertreten. Nur ganz knapp kam kein zweiter Platz für die Walliser hinzu in der Top 11.

Die Flop-Elf bis zur Winterpause

Titelverteidiger YB gehört zweifelsohne zu den grossen Enttäuschungen der bisherigen Super-League-Saison. Dass die Berner ihren Ansprüchen weit hinterherhinken, zeigt sich auch in der Flop-Elf, in die es drei YB-Profis geschafft haben. Einen ganz klaren Abwärtstrend ist auch bei FCZler Cheick Condé zu erkennen. Gehörte er noch zu den besten Mittelfeldspielern der abgelaufenen Saison, ist er nun nur noch durch Abwanderungsgedanken auffällig. Sonny Kittel, einst das grösste Talent im deutschen Fussball, konnte seine Qualitäten für GC bisher nur in einem einzigen Spiel zeigen, als er im Cup gegen Thun ein wunderbares und höchst anspruchsvolles Tor schoss.

Gar keine Tore verzeichnet Servette-Stürmer Jérémy Guillemenot und verdient sich daher ebenfalls einen Platz in der Flop 11. Auf der Torhüterposition hat sich die Redaktion schwergetan, keiner fällt in den bisher 18 Saisonspielen richtig durch. Cupfinal-Penaltyheld Joël Mall hat allerdings seinen Stammplatz bei Servette verloren.