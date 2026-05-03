DE
FR
Abonnieren

Prominenter Croci-Torti-Helfer
Einstiger Mourinho-Assistent gesperrt – wie lange?

Die Dernière naht: Lugano bestreitet eines seiner letzten Spiele im altehrwürdigen Cornaredo. Dabei fehlt ein prominenter Name, der sonst eher im Hintergrund agiert. Das Lugano-Inside.
Publiziert: 03.05.2026 um 08:20 Uhr
Kommentieren
1/2
Lugano-Assistent Michele Salzarulo – der Mailänder arbeitete unter Mancini, Mourinho, Spalletti, Conte, Ranieri und weiteren prominenten Trainern.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Luganos Co-Trainer Salzarulo nach Roter Karte für fünf Spiele gesperrt
  • Lugano verlässt nach drei Heimspielen das traditionsreiche Cornaredo-Stadion
  • Tessiner sind seit 355 Minuten ohne Gegentor
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die News der Woche

Es war eine unschöne Szene im Spiel gegen Thun: Luganos Co-Trainer Michele Salzarulo (43) beugt sich über Leonardo Bertone und richtet ihm deutliche Worte aus. Auslöser war die Situation um den verletzten Mattia Zanotti – die Berner Oberländer spielten den Ball nicht ins Aus. Für sein «aggressives Verhalten gegenüber einem Spieler des FC Thun» sah Salzarulo die Rote Karte. Die Liga hat ihn daraufhin gleich für fünf Spiele gesperrt. Dagegen haben die Tessiner nun Einsprache eingelegt, wie die Swiss Football League bestätigt. Klar ist: Nach einem Platzverweis folgt in jedem Fall eine Sperre – damit fehlt Salzarulo am Sonntag gegen YB (16.30 Uhr) definitiv. Wie lange der frühere Assistent von Startrainer José Mourinho danach zuschauen muss, entscheidet nun der Disziplinarrichter.

Die grosse Frage

Wie verabschiedet sich Lugano aus dem Cornaredo? Im Tessin geht bald eine Ära zu Ende: Der Klub verlässt das traditionsreiche Stadion und zieht in die neue AIL Arena gleich nebenan. Noch drei Spiele stehen im Cornaredo an – gegen YB, St. Gallen und Basel dürfen sich die letzten Gegner noch einmal in der alten Spielstätte beweisen.

Gesagt ist gesagt

«Ich habe gedacht, das ist bestimmt der Moment, wo die Serie von Grgic endet», erzählte Mattia Croci-Torti von seinem unguten Gedanken während des Thun-Spiels. Er befürchtete, dass die beeindruckende Serie von Anto Grgic reissen könnte – nach 23 verwandelten Elfmetern in Folge. Zumal die Tessiner in dieser Partie, vor allem nach der Pause, mehrere hochkarätige Chancen ausgelassen hatten. Umso beruhigender war es für Croci-Torti, dass nicht Grgic zum Penalty antrat, sondern Ezgjan Alioski – sehr zur Freude aller, wie Croci-Torti betont. Gleichzeitig stellt der Coach klar, dass die Entscheidung auf dem Platz gefallen sei. Es gebe zwar eine klare Hierarchie, doch Grgic habe in dieser Situation ein grosses Herz gezeigt und den Ball Alioski überlassen. 

Liga aktuell
GC hat einen neuen Trainer gefunden
Mit Video
Exklusiv
Alter Weggefährte von Sutter
GC hat einen neuen Trainer gefunden
Für vier Thuner wäre ein Titel im Joggeli besonders speziell
Klappt es am Samstag?
Für vier Thuner wäre ein Titel im Joggeli besonders speziell
Wie Thun-Legende Latour im Stadion mitfiebert
«Machen wir es eben in Basel»
Wie Thun-Legende Latour im Stadion mitfiebert
Lausanne hat den Letica-Nachfolger schon gefunden
Lausanne-Inside
Abgang noch nicht offiziell
Lausanne hat den Letica-Nachfolger schon gefunden
Auf Lugano wartet ein heisser Transfer-Sommer
Drei Stammspieler vor Abgang?
Auf Lugano wartet ein heisser Transfer-Sommer
Wieder Goaliewechsel! FCZ-Bernegger erklärt Rolle rückwärts
Mit Video
Huber zurück, Brecher draussen
Wieder Goaliewechsel! FCZ-Bernegger erklärt Rolle rückwärts

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Zanotti, Bislimi Grgic, Cimignani; Steffen, Dos Santos; Behrens.

Wer fehlt?

Salzarulo (Assistenztrainer, gesperrt), Cassano, Marques (beide verletzt), Dos Santos (fraglich).

Hast du gewusst, dass...

... Lugano seit 355 Minuten ohne Gegentor ist? Den letzten Treffer mussten die Tessiner ausgerechnet gegen den nächsten Gegner YB hinnehmen – Alvyn Sanches traf am 22. März in der 5. Minute, die Partie endete 1:1. Danach folgten drei 1:0-Siege in Serie für die Bianconeri.

Aufgepasst auf

Hannes Delcroix (27). Der haitianische Innenverteidiger gehört in dieser Rückrunde zu den stärksten Spielern. Er kam in die Super League, um mit Blick auf die WM Spielpraxis zu sammeln – ein Plan, der voll aufgegangen ist. Seit Wochen zählt er bei Lugano konstant zu den Besten. Zuletzt bekam auch das Thuner Angriffsspiel seine Präsenz deutlich zu spüren, als sich die Offensive am Innenverteidiger regelrecht die Zähne ausbiss.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 34 Runden:

  1. Delcroix 4,4
  2. Grgic 4,4
  3. Von Ballmoos 4,3

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

VAR: Lukas Fähndrich.

Der Gegner

YB sagt seinen Fans sorry. Ist schon am Sonntag alles vorbei? Hier erscheint das YB-Inside.

35

Runde

Sa., Lausanne – Luzern, 18 Uhr
Sa., Winterthur – FCZ, 18 Uhr
Sa., Basel – Thun, 20.30 Uhr
So., St. Gallen – Sion, 14 Uhr
So., GC – Servette, 16.30 Uhr
So., Lugano – YB, 16.30 Uhr

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano